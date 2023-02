Diamond Green Diesel (DGD) genehmigt ein Projekt für nachhaltiges Kerosin in Port Arthur, Texas

IRVING, Texas, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) und Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) gaben heute bekannt, dass die Unternehmen die endgültige Investitionsentscheidung für ein Projekt zur Herstellung von nachhaltigem Kerosin (Sustainable Aviation Fuel, SAF) in der Anlage von Diamond Green Diesel (DGD) in Port Arthur getroffen haben, die sich im Besitz von Diamond Green Diesel Holdings LLC, einem 50/50-Joint-Venture zwischen Valero und Darling, befindet und von dieser betrieben wird.

Nach Abschluss des Projekts, der für das Jahr 2025 erwartet wird, wird die DGD-Anlage in Port Arthur in der Lage sein, etwa 50 Prozent ihrer derzeitigen jährlichen Produktionskapazität von 470 Millionen Gallonen auf SAF umzustellen. Die geschätzten Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 315 Millionen US-Dollar, wovon die Hälfte auf Darling Ingredients entfällt. Mit der Fertigstellung dieses Projekts wird DGD voraussichtlich einer der größten SAF-Hersteller der Welt sein.

„Als einer der größten und erfolgreichsten Hersteller von erneuerbarem Diesel seit fast einem Jahrzehnt ist es aufregend, die nächste Phase unseres Wachstums auf dem Luftfahrtmarkt einzuleiten", eklärte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO. „Die globale Versorgungskette von Darling Ingredients mit Altfetten und -ölen in Kombination mit dem operativen und technischen Know-how unserer Partner macht uns zu einem führenden Anbieter von Dekarbonisierungslösungen."

Informationen zu Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit geltende Unternehmen betreibt mehr als 270 Werke in 17 Ländern. Es verwandelt ca. 15 % der weltweiten Fleischindustrieabfälle in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Schrotmehl sowie Tiernahrungszutaten. Weitere Informationen finden Sie auf darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.