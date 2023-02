Rund 43 Prozent der Psychiatrien in Deutschland setzen zu wenig Personal ein

BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei von fünf Psychiatrien in Deutschland haben in der zweiten Jahreshälfte 2021 weniger Personal eingesetzt als bundesweit vorgeschrieben. Das ergab eine Auswertung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Rund 39 Prozent der psychiatrischen Kliniken für Erwachsene und etwa 52 Prozent der Krankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie hielten sich demnach nicht an die Mindestvorgaben.

"Wir sprechen bei Mindestvorgaben von einer roten Linie, die nicht überschritten werden darf", sagte GKV-Chefin Doris Pfeiffer. Die Vorgaben schützten Patientinnen und Patienten vor mangelhafter Versorgung und das Personal vor Überlastung. Mit dieser ersten Auswertung erhalte man endlich Transparenz. Weitere Berichte müssten zeigen, ob in den Krankenhäusern nachgebessert werde.