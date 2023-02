Das CYENS Centre of Excellence und Cyta beginnen die zweite Phase ihrer Zusammenarbeit

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Das CYENS Centre of Excellence hat die erste

Phase des Gesprächsqualitätsanalyse-(Call Quality Analysis, CQA)-Projekts und

des Anrufersprachverifizierungs-(Caller Voice Verification, CVV)-Projekts für

das Callcenter von Cyta abgeschlossen. CQA ist ein automatisiertes, von

maschinellem Lernen unterstütztes Bewertungstool zur qualitativen Einschätzung

des Gesprächs zwischen einem Kunden und einem Callcenter-Mitarbeiter unter

Berücksichtigung einer Vielzahl von Metriken, darunter das emotionale Befinden

des Kunden zu Beginn und am Ende des Gesprächs. CVV ist eine

Sprachverifizierungssoftware, die einen präzisen und schnellen automatisierten

Kundenverifizierungsprozess ermöglicht.



Das CYENS Centre of Excellence und Cyta haben ihre Zusammenarbeit erneuert: Sie

haben einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, um die am CYENS

entwickelte Technologie weiterhin in Cyta-Betriebsprozessen zu implementieren.

Die neue Zusammenarbeit beginnt mit dem Trainieren des Machine-Learning-Modells

hinter CQA und CVV mit einer großen Menge echter Nutzungsdaten.