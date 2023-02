Münster (ots) - 14 Kleinbauern aus Brasilien berichten auf einer

Delegationsreise der Romero Initiative vom 10. bis 18. Februar 2023 aus erster

Hand, wie sie die Folgen der Klimakrise und einer agrarindustrie-fokussierten

Politik erleben.



Die Kleinbauern und Vertreter*innen für fairen O-Saft kommen nach Deutschland,

um über die Situation von kleinen und mittleren Produzierenden und

Landarbeitenden in Brasilien zu sprechen. Mit der Reise möchte die Romero

Initiative (CIR) die brasilianische und deutsche Zivilgesellschaft vernetzen und

die Marktposition brasilianischer Familienbetriebe und Genossenschaften stärken.

Aber auch das Potenzial alternativer Agrarmodelle aufzeigen.





"Wir können viel von den Kleinbäuerinnen und -bauern lernen. Denn gerade inAnbetracht der Klimakrise brauchen wir Reformen und neue Konzepte, um denAgrarsektor zukunftsfähig und resilient zu machen, ohne zu Umweltzerstörung undMenschenrechtsverletzungen beizutragen" , sagt CIR-Referentin Dr. Andréa MoraesBarros.Die Lieferkettengesetze auf deutscher und bald auch europäischer Ebene bietenChancen für einen nachhaltigen Wandel im Agrarsektor. "Mit der Reise appellierenwir auch an Deutschland und die EU, ihre Verantwortung für den Schutz von Menschund Umwelt entlang der Lieferketten von Agrarprodukten wahrzunehmen" , betontCIR-Referentin Dr. Moraes Barros.Die CIR arbeitet seit Jahren zum Thema Orangensaft, der in Brasilien für dendeutschen Mark hergestellt wird und initiierte 2017 erste Gespräche mitUnternehmen, die 2020 zur Gründung der Partnerschaft für NachhaltigenOrangensaft (PANAO) geführt haben. Auch Rewe, Kaufland und Beckers Beste sindMitglieder der Partnerschaft. "PANAO vernetzt erfolgreich verschiedeneAkteursgruppen aus Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, Gewerkschaft und Politikin Deutschland und Brasilien miteinander. Doch das Interesse der marktmächtigenMitgliedsunternehmen an einer Einkommensverbesserung der kleinen und mittlerenOrangen-Produzierenden ist begrenzt" , so Dr. Moraes Barros.Alle Stationen der Reise vom 10.-18.2.23, darunter Berlin, Münster, Köln,Nürnberg und Oldenburg, inklusive Zeitfenster für Pressetermine sowie Zitate undFotos der Delegationsmitglieder finden sich online unter :http://www.ci-romero.de/delegationsreise-brasilien