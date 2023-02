Dr. med. Joseph E. Eid, der Mercks bahnbrechende klinische Entwicklung von KEYTRUDA® leitete, tritt Dragonfly Therapeutics als President of Research and Development bei

Dragonfly Therapeutics, Inc., ein im Bereich klinischer Studien tätiges

Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute

bekannt, dass Dr. med. Joseph E. Eid dem Unternehmen als President of Research

and Development beigetreten ist. Dr. med. Eid bringt 20 Jahre Erfahrung in der

klinischen Entwicklung der spezifischen Immuntherapie mit, unter anderem als

Teamleiter bei Merck in der Pembrolizumab-Studie (Anti-PD-1-Antikörper), einer

ersten Humanstudie, die zur Registrierung von KEYTRUDA® führte. Er wird für alle

Aspekte der klinischen Entwicklung und Forschung bei Dragonfly verantwortlich

sein.