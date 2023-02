Trina Storage startet erfolgreich ins Jahr 2023 und unterzeichnet Verträge mit Elementa für mehr als 100 MWh im Vereinigten Königreich

Das erste Solar-Plus-Speicher-Projekt von Trina Storage

Das neu unterzeichnete Projekt mit einer Leistung von 25 MW/58 MWh befindet sich in den englischen Midlands. Trina Storage wird seine innovative, auf Elementa basierte Energiespeicherlösung anbieten und damit ein bestehendes Photovoltaikprojekt ergänzen. Für Trina Storage ist es das erste Solar-plus-Speicher-Projekt im Vereinigten Königreich, das die Flexibilität und Kosteneffizienz der Elementa-Batteriespeicherlösung unter Beweis stellt.

Das Vereinigte Königreich hat ehrgeizige Klimaziele, mit denen ein Netto-Null-Stromsystem erreicht werden soll, das durch einen größeren Anteil erneuerbarer Energien am Strommix des Landes vorangetrieben wird. Solar-plus-Speicher-Anwendungen sind jetzt der langfristige und nachhaltige Trend, um die Stabilität der Stromnetze zu gewährleisten. Durch die Integration von Speichersystemen kann die Spitzenerzeugung aus der Photovoltaikanlage bei schwankendem Energiebedarf verlagert werden, was die Netzstabilität weiter verbessert und eine Maximierung der Erzeugung und damit der Einnahmen gewährleistet. Darüber hinaus kann die Integration von Solar-plus-Speicher-Kapazitäten dazu beitragen, dass die Einspeisung mit erneuerbaren Energien nicht unterbrochen wird, was wiederum die sichere und erfolgreiche Integration der erneuerbaren Energien gewährleistet.

Trina Storage macht große Fortschritte auf dem Energiespeichermarkt

Neben dem Co-Location-Projekt wird Trina Storage eine weitere eigenständige BESS-Lösung mit einer Leistung von 50 MW/58 MWh für den führenden britischen Anbieter intelligenter Energieinfrastruktur, SMS plc, bereitstellen. Dieses Projekt wird in Berkeley in der englischen Grafschaft Gloucestershire umgesetzt. Damit hat sich SMS bereits zum zweiten Mal für Trina Storage entschieden, nachdem das erste Projekt in Burwell, Cambridgeshire, Anfang 2022 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die große Anerkennung durch einen bestehenden Kunden ist der beste Beweis für die herausragende Einsatzfähigkeit von Trina.