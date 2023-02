NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Meta nach Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 220 US-Dollar angehoben. Das vierte Quartal des Social-Media-Konzerns sei gemischt gewesen, aber mit einer positiven Überraschung beim Margen-Ausblick, schrieb Analyst Justin Post in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus auf mehr Effizienz sei eine große und wichtige Umstellung. In einem Umfeld außerdem stabilisierter Werbemärkte und wegen der Perspektive in den Bereichen Machine Learning (ML) und Artificial Intelligence (AI) rechnet er jetzt mit einem mehrjährigen Zyklus steigender Gewinne./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 06:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 06:00 / EST

