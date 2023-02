AROBS expandiert durch Übernahme von SYDERAL Polska auf den polnischen Markt

CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) - AROBS Transilvania Software, das größte

an der Bukarester Börse notierte Technologieunternehmen, erwarb eine

Mehrheitsbeteiligung von 94 % an SYDERAL Polska, einem polnischen Unternehmen,

das sich auf die Entwicklung von Produkten und Technologien für die optische und

Quantenkommunikation, die integrierte Datenspeicherung und -verarbeitung sowie

die Steuerung von Mechanismen und Messinstrumenten für Satelliten spezialisiert

hat.



" Mit der heute bekanntgegebenen Transaktion unternehmen wir einen weiteren

Schritt in Richtung der Konsolidierung unserer Luft- und Raumfahrtkompetenz

innerhalb der AROBS Group. Das Know-how von SYDERAL Polska ergänzt den neuen

Geschäftszweig Integrierte Systeme und Softwareentwicklung für den Luft- und

Raumfahrtsektor, der von unseren Kollegen von AROBS Engineering in die

Unternehmensgruppe eingebracht wurde. Das Team von SYDERAL Polska verfügt über

umfassende Erfahrungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie. Außerdem

nimmt das Unternehmen aktiv an Initiativen zur Schaffung einer europäischen

Infrastruktur für Quantenkommunikation teil. Darüber hinaus freuen wir uns, ab

diesem Jahr über eine Präsenz der Unternehmensgruppe AROBS in einem neuen Land

zu verfügen, und zwar in Polen. ", erklärte Voicu Oprean, Gründer und CEO von

AROBS.