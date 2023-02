Das Sultanat Oman ist zum ersten Mal im Nahen Osten Gastgeber des International Semiconductors Executive Summit

London (ots/PRNewswire) - Um das globale Halbleiter-Ökosystem weiter zu

verbessern, zu stärken und auszubauen, startet der International Semiconductor

Executive Summits (ISES) den International Semiconductor Executive Summits

(ISES) Middle East, der am 22. und 23. Februar in Oman, in Maskat, stattfinden

wird. Die International Semiconductor Executive Summits veranstalten Executive

Leadership Platforms in der Halbleiterfertigung in den Regionen USA, Taiwan,

China, Europa und Südostasien, die wichtige Themen in den Bereichen Chipdesign,

Advanced Packaging, MEMS & Sensoren, Speicherfertigung, Automobilelektronik, 5G

& 6G, IoT, Metaversum und mehr behandeln.



Die erste Halbleiter-Veranstaltung im Golf-Kooperationsrat (GCC) wird am 22. und

23. Februar 2023 in Maskat, Oman, stattfinden. Die Veranstaltung kombiniert ein

internationales Führungspublikum, sehr wichtige Themen und exklusiven Zugang zu

unglaublichen kulturellen Highlights für alle Teilnehmer. Um weitere

Informationen zu erhalten und sich für das Gipfeltreffen anzumelden, besuchen

Sie bitte https://isesglobal.com/events/ises-middle-east/