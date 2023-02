LyondellBasell nähert sich zügig seinem globalen Ziel für 2030 in Bezug auf Strom aus erneuerbaren Energien

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rotterdam, Niederlande und Houston (ots/PRNewswire) - LyondellBasell gab heutebekannt, dass es die ersten beiden europäischen Stromabnahmeverträge über Stromaus erneuerbaren Energien und zwei zusätzliche Stromabnahmeverträge in denVereinigten Staaten unterzeichnet hat. Die kombinierten zusätzlichen Verträgemachen insgesamt etwa 560 Megawatt (MW) an Kapazität für erneuerbare Energienaus. LyondellBasell hat nun acht Stromabnahmeverträge unterzeichnet und mehr alsdie Hälfte seines Ziels für das Jahr 2030 erreicht, das darin besteht,mindestens 50 Prozent des globalen Stroms aus erneuerbaren Quellen zubeschaffen. Diese Stromabnahmeverträge werden jährlich mehr als 2,6 MillionenMegawattstunden (MWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und dieEmissionen von LyondellBasell im Rahmen von Scope 2 um fast eine Million TonnenCO2-Emissionen reduzieren, was den Emissionen entspricht, die mit dem jährlichenStromverbrauch von mehr als 370.000 Haushalten einhergehen."Die Dekarbonisierung der Stromversorgung durch den Kauf von erneuerbarerElektrizität ist entscheidend, um LyondellBasellsNetto-Null-Treibhausgasemissionsziele für 2030 und 2050 zu erreichen", sagteWillemien Terpstra, Vice President von LyondellBasell, Decarbonization. "DieseVerträge über Strom aus erneuerbaren Energien decken fast ein Drittel unseresBasisstromverbrauchs für 2020 ab. Dies zeigt greifbare Fortschritte im Hinblickauf unser übergeordnetes Ziel, unsere Emissionen im Rahmen von Scope 1 und 2 biszum Jahr 2030 im Vergleich zu 2020 um 42 % zu reduzieren."Virtueller Stromabnahmevertrag für Nordic-ProjekteLyondellBasell unterzeichnete für mehrere Nordic-Projekte, deren Betriebvoraussichtlich im ersten Quartal 2026 beginnen wird, Stromabnahmeverträge. DieProjekte entsprechen einer Kapazität von rund 230 MW an erneuerbaren Energien imAuftrag von LyondellBasell.Tarragona Stromabnahmevertrag Solar ProjectDas Solar Project von Tarragona ist das erste physischeStromabnahmevertragsprojekt an einem Produktionsstandort von LyondellBasell inSpanien. Dieses Projekt wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 mit einerKapazität von ca. 5 MW für erneuerbare Energien in Betrieb gehen. Dieser Stromwird dazu beitragen, 17 Prozent der lokalen Scope-2-Emissionen bei derHerstellung von Polypropylenverbindungen für die Automobilindustrie zureduzieren.Virtuelle Stromabnahmevertragsprojekte in NordamerikaLyondellBasell unterzeichnete in den Vereinigten Staaten zwei zusätzlicheStromabnahmeverträge. Die Projekte werden in Texas durchgeführt und entsprecheneiner Kapazität von rund 320 MW an erneuerbaren Energien im Auftrag von