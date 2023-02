Berliner Morgenpost EZB darf nicht nachlassen / Leitartikel von Tobias Kisling

Berlin (ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den letzten zwei Jahren

viel falsch gemacht. Zu lange hielt sie an den Null- und Negativzinsen fest, als

die Inflation im Euroraum durch die gestörten Lieferketten in der

Corona-Pandemie längst über das angestrebte Ziel von 2 Prozent geklettert war.

Zu lange glaubten die Notenbanker, es werde sich schon wieder alles richten,

wenn die Pandemie in wichtigen Märkten wie China ihren Schrecken verlöre. Nun

funktionieren die Lieferketten wieder, die Pandemie ist in den wichtigsten

Volkswirtschaften für beendet erklärt worden. Doch der brutale russische

Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Realitäten verändert.



Geradezu aus der Zeit gefallen wirkt es im Rückblick, dass vor einem Jahr die

EZB sich noch dagegen sträubte, überhaupt an der Zinsschraube drehen zu wollen.

Der Krieg und die darauffolgenden Verwerfungen an den Energiemärkten erwischten

die Währungshüter in Frankfurt kalt. Die Inflation lief komplett aus dem Ruder.

Das Zaudern und Zögern der EZB, während ihr amerikanisches Pendant, die Fed,

entschlossener zu Werke ging, forcierte zudem die Schwäche des Euro.