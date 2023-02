JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum vierten Quartal von 13,40 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die niederländische Bank. An seinen Gewinnschätzungen habe es fast keine Anpassungen gegeben, auch nach einer Aktualisierung seiner Zinserwartungen. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit einem bis 2025 ausgedehnten Bewertungszeitraum./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 18:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 18:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 12,68EUR gehandelt.



