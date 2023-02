AUTOCRYPT erreicht APICE CL2 für TEE-basierte fahrzeuginterne Systemsicherheit

Automotive SPICE (Automotive Software Process Improvement Capability Determination), ist eine Bewertungsskala, die verwendet wird, um die Softwareentwicklung und Managementverfahren eines Automobil-Anbieters zu beurteilen. Es handelt sich um einen De-facto-Standard für kontinuierliche Verbesserungen in der Software-Lieferkette, der bestätigt, dass alle Komponenten geplant, ausgeführt und systematisch verwaltet werden.

AUTOCRYPT erhielt die Zertifizierung Automotive SPICE CL2 für seine AutoCrypt IVS-TEE-Software-Sicherheitsplattform, eine zuverlässige Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE), die in Anwendungsprozessoren integriert ist. Da die TEE-Ausführungsumgebung von normalen Betriebssystemen getrennt ist, können Applikationen in einer isolierten und sicheren Umgebung betrieben werden. Als eines der ersten Unternehmen, das TEE in das Automobil-Ökosystem integriert, erwartet AUTOCRYPT, sein internationales Partnerschaftsnetzwerk für fahrzeuginterne Softwaresicherheit weiter zu stärken.

„Die Automobil-Architektur verändert sich rasant. Immer mehr Applikationsprozessoren sind in Fahrzeuge integriert, um fortschrittliche Anwendungen wie ADAS, Infotainment und die zentrale Kommunikationseinheit auszuführen. Dies macht Softwaresicherheit zu einem wichtigen Faktor für Fahrzeugqualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit", so Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT. „Wir freuen uns darauf, hochmoderne Sicherheitstechnologien in die Automobil-Lieferkette zu integrieren, um eine zuverlässige und reibungslose software-definierte Erfahrung zu gewährleisten."

Über seine Nutzung bei der Sicherung von Fahrzeugsystemen hinaus wird AutoCrypt IVS-TEE in Kürze in sicherheitskritische Dienste wie OTA, digitale Schlüssel und intelligentes Aufladen von Elektrofahrzeugen integriert. Die Lösung ist jetzt weltweit für Erstausrüster und Tier Supplier verfügbar.

Für weitere Informationen zu fahrzeuginternen Systemsicherheitslösungen und -angeboten von AUTOCRYPT, wenden Sie sich bitte an global@autocrypt.io.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobile und intelligente Mobilität und ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für kooperative intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), fahrzeuginterne Systeme und Flottenmanagementsysteme stellt AUTOCRYPT sicher, dass die Sicherheit im Vordergrund steht und optimiert wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen.

