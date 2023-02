BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben mehr Bürgerinnen und Bürger Anfragen an das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) gestellt. Im März 2022 seien 175 Anfragen zum radiologischen Notfallschutz eingegangen, teilte eine Sprecherin mit. Im März 2021 seien es hingegen nur fünf Anfragen gewesen. Inzwischen habe die Nachfrage wieder nachgelassen - konkrete Zahlen gibt es aktuell laut BfS noch nicht. Wenn radioaktive Stoffe in stark erhöhtem Maße freigesetzt werden, spricht man von einem radiologischen Notfall.

Die Bürgerinnen und Bürger wären besorgt, was man in einem solchen Notfall tun solle. "Da kommt eine ganze Bandbreite an Fragen", sagte die Sprecherin. "Zum Beispiel, wie man sich schützen kann und ob Deutschland betroffen ist."