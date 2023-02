Vereint für die - vereint mit den - Mädchen und Frauen von Afghanistan

New York (ots/PRNewswire) - Erklärung von ECW Director Yasmine Sherif: 500 Tage

nach dem Verbot der weiterführenden Bildung für Mädchen in Afghanistan durch die

Taliban - #LetAfghanGirlsLearn



Heute ist ein unannehmbarer Tiefpunkt für die Menschheit. Seit 500 Tagen

verweigern die Taliban den Mädchen im Sekundarstufenalter in Afghanistan ihr

inhärentes Menschenrecht auf Bildung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dieses Verbot - und neuere Verbote für afghanische Mädchen auf Hochschulbildung- spiegeln nicht die Kultur und den Glauben Afghanistans wider, eines Landes,das einen zutiefst spirituellen Glauben an den Islam verkörpert, sowie einberechtigt starkes Engagement für die Unabhängigkeit.Mädchen höherer Schulstufen vom Unterricht auszuschließen, schadet all dem,wofür Afghanistan steht, und vor allem dem Wohlergehen seines Volkes und derZukunft dieses von Krieg heimgesuchten Landes. Diese Verbote sind rudimentär undverstoßen gegen die universellen Menschenrechte, sie verstoßen gegen dieGrundsätze des Islam und die Betonung der Bildung und des Lernens für alle - undstellen gleichzeitig eine eindeutige Verletzung der grundlegenden Menschenrechtevon Mädchen und Frauen dar.Bitte schließen Sie sich Education Cannot Wait an - und wichtigenFührungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt, darunter die stellvertretendeGeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Amina Mohammed (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773785-1&h=3188275847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773785-1%26h%3D1596082019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.un.org%252Fen%252Fstory%252F2023%252F01%252F1132892%26a%3DUN%2BDeputy%2BSecretary-General%2BAmina%2BMohammed&a=die+stellvertretende+Generalsekret%C3%A4rin+der+Vereinten+Nationen%2C+Amina+Mohammed) , und der UN-Sonderbeauftragte für globaleBildung, The Rt. Hon. Gordon Brown (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773785-1&h=323084804&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773785-1%26h%3D1013793893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.project-syndicate.org%252Fcommentary%252Fafghan-government-must-reopen-girls-secondary-schools-by-yasmine-sherif-and-gordon-brown-2022-08%253Fbarrier%253Daccesspaylog%26a%3DUN%2BSpecial%2BEnvoy%2Bfor%2BGlobal%2BEducation%2BThe%2BRt.%2BHon.%2BGordon%2BBrown&a=der+UN-Sonderbeauftragte+f%C3%BCr+globale+Bildung%2C+The+Rt.%C2%A0+Hon.%C2%A0+Gordon+Brown) - indem Sie sich mit jedem Mädchen und jeder Frau in Afghanistan verbündenund gleichzeitig deren Söhne, Brüder und Ehemänner dazu aufrufen, zu ihnen zustehen.Gemeinsam müssen wir unsere weltweiten Bemühungen fortsetzen, um die Achtung derMenschenrechte aller Mädchen und Frauen in Afghanistan einzufordern,