JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Höhere Verkaufspreise hätten eine überraschend gute Geschäftsentwicklung des Chipkonzerns angetrieben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Risiken seien nun aber eine Dollar-Schwache sowie die Möglichkeit, dass der Halbleitermarkt sich im zweiten Halbjahr nicht erholen wird./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 20:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 35,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 38,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m