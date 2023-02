Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Notierung von Bezugsrechtszertifikaten an der TSXV an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN, BESTIMMT.

CALGARY, ALBERTA - 2. Februar 2023 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) ("Saturn" oder das "Unternehmen") freut sich, gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Januar 2023, bekannt zu geben, dass die Bezugsrechtszertifikate (wie unten definiert) mit der Markteröffnung am 3. Februar 2023 zum Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "SOIL.R" zugelassen werden.

Am 31. Januar 2023 schloss das Unternehmen sein bereits zuvor angekündigtes Bought Deal-Emissionsangebot (das „Bought Deal-Angebot“) ab und emittierte insgesamt 59.242.000 Bezugsrechtszertifikate („Bezugsrechtszertifikate“) zu einem Preis von $ 2,11 pro Bezugsrechtszertifikat für einen Bruttoerlös von $ 125.000.620. Das Bought Deal-Emissionsangebot wurde im Wege eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens durchgeführt und wurde von Echelon Capital Markets als alleinigem Bookrunner und dem Co-Lead-Manager Canaccord Genuity Corp. sowie einem Emissionskonsortium garantiert, dem unter anderem Eight Capital, Beacon Securities Limited und Paradigm Capital Inc. angehörten.

Jedes Bezugsrechtszertifikat berechtigt den Inhaber, bei Abschluss des vom Unternehmen bereits gemeldeten Arrangements zur Übernahme von Ridgeback Resources Inc. im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans (die „Ridgeback-Übernahme“) (Abschluss voraussichtlich im 1. Quartal 2023), zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens ohne Zahlung einer weiteren Gegenleistung.

Wenn die Ridgeback-Übernahme nicht bis zum 31. Mai 2023 (also 120 Tage nach dem Abschlussdatum des Bought Deal-Angebots) abgeschlossen wird oder wenn die Ridgeback-Übernahme zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, wird der Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Angebot und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die am Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Angebot erzielt werden oder als erzielt angenommen werden, abzüglich etwaiger anwendbarer Verrechnungssteuern, an die Inhaber der Bezugsrechtszertifikate ausgezahlt, und die Bezugsrechtszertifikate werden storniert.