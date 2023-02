JPMORGAN stuft Yara auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 norwegischen Kronen belassen. Die Preise für Stickstoffdünger seien weiter stark gefallen, doch könnte es zu einer Trendwende kommen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen für 2022 dürfte Yara die Markterwartungen verfehlen./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 23:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Yara International Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 41,12EUR gehandelt.