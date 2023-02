Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang 12/22

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Beschäftigungsindikator Q1/23

10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 12/22

10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 01/23

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 12/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.02.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 09:40 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey PMI s.a 18:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht



