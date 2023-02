Die nächste Gold-Rallye kann beginnen!

Für Tocvan Ventures Corp. könnte es daher kaum einen besseren Zeitpunkt wie jetzt geben, um mit dem Abbau einer Großprobe ("bulk sample") beim Pilar Gold-Silberprojeklt im mexikanischen Sonora zu beginnen. In einem am Mittwoch erschienen Interview im CAESARS REPORT hat Tocvans CEO Brodie Sutherland bestätigt, dass derzeit alle Schritte auf einen schnellen Produktionsstart hinauslaufen! Der erste Schritt dazu ist der unmittelbar bevorstehende Start dieser mit Spannung erwarteten Großprobe. Brodie Sutherland hat in dem Interview klar umrissen, am Beispiel von Minera Alamos, wie schnell die Dinge sich entwickeln können: 1. Großprobe, 2. Einstieg eines angesehenen Partners und dann 3. Start der kommerziellen Goldproduktion.

An diesem Wochenende beginnt die Austrahlung von einem mehrminütigen Video-Interview in großen US-Medien wie FOX News, Newsmax und Bloomberg. Insgesamt können es 120 Millionen Haushalte in den USA empfangen, womit schlagartig der Bekanntheitsgrad von Tocvan gesteigert wird. Auch in diesem Interview spricht er von dem "schnellen Weg in die Produktion" und von dem "sehr einfachen MInen-Genehmigungsverfahren in Mexiko". Tocvan hat im Laufe dieser Woche bereits 2 kurze Ausschnitte aus diesem NASDAQ-Interview veröffentlicht:

NASDAQ-Interview-Auschnitt: "Pilar: Schnelle Entwicklung zur Produktion"



Video-Quelle: https://youtu.be/DmEFLjk5KBw

• CEO Brodie Sutherland sagt kurz und knackig, was Aktionäre erwarten können: "Die beiden Projekte, die wir haben, sind in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Unser Pilar-Projekt ist das fortgeschrittenere Asset, wo wir seit 2 Jahren am Bohren sind. Wir haben eine Goldzone definiert, die direkt an der Erdoberfläche beginnt und sich in der Tiefe fortsetzt. Es sieht danach aus, dass dieses Projekt mit einem Tagebau abbauwürdig ist. Wir bringen das Projekt nun mit einer Großprobe ("bulk sample") voran, um zu beweisen, dass man das Gold tatsächlich aus dem Gestein extrahieren kann. Mit dieser Großprobe werden wir das Projekt in die Produktion bringen, da das Genehmigungsverfahren hierzu recht einfach in Mexiko ist."

NASDAQ-Interview-Auschnitt: "Picacho: Wir beweisen, dass unser Explorationsmodell funktioniert"



Video-Quelle: https://youtu.be/I5wR7M7X3Gk

• Brodie betont, was Picacho so besonders macht: "Unser erstes Bohrprogramm beim Picacho Projekt hat bewiesen, dass unser Explorationsmodell funktioniert: Und zwar was man an der Erdoberfläche sieht wird in die Tiefe projiziert und anschließend mit Bohrungen getestet. Und genau das haben wir jüngst erfolgreich gemacht: Die Goldzone existiert und ist tatsächlich vorhanden. Was wirklich substanziell ist: Direkt neben uns ist die San Francisco Goldmine - ein Tagebau, der für mehr als 30 Jahre abgebaut wurde. Und genau so wurde auch San Francisco entdeckt: Mit dieser Art von Bohrungen, wie wir es vor kurzem gemacht haben, wobei wir buchstäblich erst an der Oberfläche gekratzt haben, da es noch große Flächen gibt, die wir explorieren werden."

Neuer CAESARS REPORT

Am Mittwoch veröffentlichte der CAESARS REPORT einen neuen Artikel über die Fortschritte von Tocvan, wobei auch CEO Brodie Sutherland interviewt wurde. Es folgt eine Kurzfassung des Reports:

• Wie die meisten anderen Juniors mit Goldfokus fiel auch der Aktienkurs von Tocvan im Jahr 2022. Glücklicherweise konnte Tocvan seine Arbeiten fortsetzen und seine Explorationsprogramme auf beiden Projekten Pilar und El Picacho abschließen, und zwar dank eines Abkommens mit einem in den USA ansässigen Private-Equity-Partner, der Tocvan Zugang zu Barmitteln in Höhe von etwa $830.000 CAD verschaffte, wobei diese Vereinbarung bis Juni 2024 läuft. Zusätzlich verkündete Tocvan letzte Woche eine Beteiligungsrunde mit strategischen Investoren in Höhe von $325.000. Beides trug zur Finanzierung des jüngsten Bohrprogramms auf dem Picacho-Projekt bei, wo 10 Löcher mit einer Gesamtlänge von knapp über 1.000 Metern gebohrt wurden. Diese Bohrungen waren nicht einfach, da der Bohrer auf mehrere historische unterirdische Stollen stieß, was das Bohren der Löcher in der gewünschten Tiefe erschwerte. Das ist schade, aber andererseits ist es ein Beweis für die hochgradige Beschaffenheit einiger der mineralisierten Bereiche und verleiht der Explorationstheorie des Unternehmens, dass es um diese hochgradige Mineralisation herum niedriggradige Zonen geben muss, mehr Glaubwürdigkeit.

• Im Picacho-Grundstücksteil namens Las Guijas war die Bohrung #3 das beste Loch. Nicht wegen der 48,8 m @ 0,3 g/t Gold, sondern wegen der "hochgradigeren" Zone mit 27,5 m @ 0,51 g/t, die etwa nach 21,4 m Bohrkernlänge beginnt. Und aufgrund des Azimuts dieses Bohrlochs bedeutet dies im Grunde, dass die Goldmineralisation nur etwa 10 m unter der Erdoberfläche beginnt.



Vollbild / Querschnitt durch Bohrloch SRA-22-010 (El Picacho Projekt; San-Ramon Prospekt).

Da 8 der 10 Bohrlöcher Goldgehalte mit mehr als 0,2 g/t lieferten und in der Hauptzone bei San Ramon ein Ergebnis von 7/7 erzielt wurde, wollten wir uns mit CEO Brodie Sutherland unterhalten, um diese Bohrlöcher und seine zukünftigen Pläne sowohl bei San Ramon als auch bei Pilar zu besprechen.

Aussagen von CEO Brodie Sutherland :

• "Diese ersten Bohrtreffer bei San Ramon sind sehr ermutigend und bestärken mich in der Überzeugung, dass wir den gesamte Picacho-Kaufvertrag abschließen werden. Wenn die Mittel zur Verfügung stehen, werden wir im Laufe des nächsten Jahres so viel wie möglich bohren."

• "Wenn ich mir die Daten ansehe, handelt es sich um Oxid-Gold, wir sehen in den Bohrproben nicht viel Schwefel oder unedle Metalle, die mit Sulfiden in Verbindung stehen würden. Ich denke, man kann San Francisco als Vergleich dafür heranziehen, was man dort mit Haufenlaugung gewinnen kann, obwohl der Haupt-Tagebau jetzt 350 m tief ist."

• "Das Ziel der Großrpobe bei Pilar ist es, einen Minengehalt ("head grade") und einen Gewinnungsprozentsatz zu ermitteln, der repräsentativer für das ist, was wir von einer zukünftigen Minenentwicklung erwarten könnten. Darüber hinaus wollen wir einige weitere Studien zu den Goldmerkmalen durchführen, um festzustellen: Größe und Form des Goldes, gibt es Gold, das durch Schwerkraft gewonnen werden kann, welcher Prozentsatz ist für eine Standardlaugung geeignet, welcher Prozentsatz ist an Sulfide gebunden? Dies wird letztendlich dazu beitragen, wie ein zukünftiger Produktionskreislauf aussehen könnte und ob zusätzliche Verarbeitungstechniken von Nutzen wären. Die Großprobe wird auch unseren Aktionären/Investoren das Vertrauen geben, Pilar in die nächste Entwicklungsphase zu bringen, und dürfte die Kapitalbeschaffung für die weitere Entwicklung des Projekts erleichtern."

Frage von CAESARS REPORT: "Ein Unternehmen wie Minera Alamos fühlte sich hinreichend sicher, seine eigene Santana Goldmine in Sonora zu erschließen, nachdem es mit einer Großprobe wichtige Informationen gesammelt hatte. Glauben Sie, dass dies auch für Tocvan möglich ist, oder wäre es einfach zu schwierig, die Finanzierung zu sichern, ohne die richtigen Schritte für eine Produktionsentscheidung zu vollziehen?"

Brodies Antwort: "Santana ist ein großartiges Analogon, das zeigt, dass diese Art von Lagerstätten nicht groß sein muss, um zu funktionieren. Intern werden wir wissen, was wir haben. Nach dem, was ich höre, ist die Stimmung gegenüber Gold wieder gestiegen. Wenn diese Stimmung anhält, denke ich, dass wir das benötigte Kapital auch ohne eine Ressourcen- oder Vormachbarkeitsstudie aufbringen können. Ich möchte jedoch bis Ende dieses Jahres den Stand der Dinge bewerten und entscheiden, ob eine veröffentlichte Ressource bei Pilar für uns sinnvoll ist oder ob es noch Raum für eine Expansion gibt, bevor wir dies tun."

Frage: "Vor etwa einem Jahr verkauften Sie das Rogers Creek-Projekt an Cascade Copper und planten, die Cascade-Aktien nach Abschluss der Transaktion an die Tocvan-Aktionäre auszuschütten. Haben Sie einen aktuellen Stand, wann Cascade Copper den Handel aufnehmen wird? Und nur um das klarzustellen, der Stichtag für die Tocvan-Aktionäre, die sich für die Ausgliederung qualifizierten, war im Mai letzten Jahres, richtig? Das heißt also, dass die seit Mai ausgegebenen Aktien nicht qualifiziert sind?"

Brodies Antwort: "Dieser Prozess hat sich tatsächlich in die Länge gezogen. Cascade wird von einem anderen Management geleitet, das den IPO-Prozess gewissenhaft durchlaufen hat. Ihr Team geht davon aus, dass das Unternehmen bis zum Ende des ersten Quartals an der Börse notiert sein wird, da der Börsenprospekt offenbar genehmigt wurde und sie nur noch Barmittel aufbringen müssen. Hoffentlich können sie das schaffen, und vielleicht wird der kürzlich eingereichte NI43-101-Bericht, den Sie auf SEDAR finden, dabei helfen. Der Kupferpreis dürfte ebenfalls hilfreich sein. Der Stichtag für die Cascade-Aktien war in der Tat im Mai, was bedeutet, dass alle danach ausgegebenen oder gekauften Aktien nicht die Cascade Copper-Aktien erhalten werden. Sobald Cascade an die Börse geht oder vielleicht sogar kurz davor, werden wir die Aktien an die Aktionäre ausgeben, die sich qualifizieren. Es wird sicher schön sein, wenn dies abgeschlossen ist, und hoffentlich können die Aktien den Aktionären neue Werte erschließen."

Schlussfolgerung: Wir denken, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass das erste Bohrprogramm von Tocvan auf dem Picacho Projekt erfolgreich war. Obwohl nicht jedes Bohrloch die gewünschten Ziele getroffen hat, da das Ausmaß der historischen unterirdischen Minenstollen unbekannt ist, gibt es viele Hinweise darauf, dass Picacho in Zukunft mehr Aufmerksamkeit verdient. Der unmittelbare Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf dem Vorzeigeprojekt Pilar liegen, wo Tocvan darauf hinarbeitet, die kritische Masse zu erreichen, die erforderlich ist, um über die Erschließung der Ressource nachzudenken. 2023 könnte ein entscheidendes Jahr für Tocvan werden, da die höheren Goldpreise das Interesse an der Goldexploration steigern. Und hoffentlich kann das Unternehmen mit seinen beiden vielversprechenden Explorationsprojekten im mexikanischen Bundesstaat Sonora daraus Kapital schlagen. (Quelle)



Vollbild / In diesen Haufenlaugungsbecken (ca. 25 km vom Pilar-Grundstück entfernt) wird die Großprobe verarbeitet. (Quelle)

Die mit Spannung erwartete Großprobe beim Pilar-Gold-Silber-Projekt in Sonora (Mexiko) befindet sich in der Vorbereitungsphase, wie Tocvan Ventures Corp. in einer Pressemitteilung Ende Januar mitteilte. Allein deswegen sollte sich der Aufwärtstrend der Tocvan-Aktie fortsetzen, denn dies ist zweifelsfrei der Weg in die Produktion. Die bisherigen Tests zeigten bereits eine Gold-Gewinnungsrate von etwa 89-96% (überdurchschnittlich gute Werte!), was nun mit der Großprobe bestätigt werden soll und zur Übernahme oder strategischen Partnerschaft führen sollte.

• Im Februar beginnt der Abbau von bis zu 1000 Tonnen (t) Erz, das sich direkt an der Erdoberfläche befindet. Das Gold-Erz wird in mehreren Grundstücksteilen abgebaut, um die Gold-Gehalte und Gold-Gewinnungsraten exakt zu bestimmen. Die Gehalte reichen dabei zwischen 0,4 und 5 g/t Gold. In Mexiko gelten Durchschnittsgehalte von 0,4 g/t Gold als abbauwürdig, wie mehrere regionale Goldminen im Tagebau erfolgreich unter Beweis stellen.

• Das direkt an der Erdoberfläche abgetragene Erz wird 25 km südlich bei einem privaten Minenunternehmen verarbeitet, der über entsprechende Becken und Anlagen für die Haufenlaugung verfügt.

• Der Abbau und die Verarbeitung der geplanten 1000 t Erz wird voraussichtlich 3-4 Monate dauern. Die Ergebnisse (durchschnittlicher Gold-Gehalt und Gold-Gewinnungsrate) dienen der Projekt-Einschätzung für Investoren und Goldproduzenten unter realen Bedingungen. Diese Daten wird Tocvan für die Genehmigung zur kommerziellen Minen- und Verarbeitungsanlage verwenden. Tocvan plant also, auf schnellstem Wege in Produktion zu gehen. Diese Großprobe wird der Dosenöffner sein.

• CEO Brodie Sutherland sagte in der News, dass die Ergebnisse der Großprobe beweisen werden, dass Pilar "ein attraktives Ziel für andere Produzenten von Oxidgold in der Region" sei. Mit anderen Worten: Nach Veröffentlichung der Ergebnisse in 3-4 Monaten kann es zu einer Übernahme oder strategischen Partnerschaft mit einem großen Goldproduzenten aus der Region kommen. Daher sollte es nicht überraschen, wenn der Aufwärtstrend der Tocvan-Aktie mit Start der Großprobe demnächst merklich an Zugkraft gewinnt.

• Eine solche Großprobe war nämlich auch der Startschuss für einen starken und längerfristigeren Aufwärtstrend beim Pilar-Nachbarn Minera Alamos Inc. mit seiner Santana-Gold-Lagerstätte, die nach dieser Großprobe im Eiltempo zur Mine entwickelt wurde (und zwar ohne Ressourcenschätzung und ohne Wirtschaftlichkeits-/Machbarkeitsstudien, wie es in Mexiko gerne praktiziert wird).

• Mittlerweile genießt Minera Alamos Inc. (TSX.V: MAI) eine Börsenbewertung von $175 Mio. Mit einer ähnlich schnellen Entwicklung Pilars zur Goldmine können Tocvan-Aktionäre nun auch rechnen, da solche Gold-Projekte in Mexiko viel schneller und kostengünstiger in Produktion gebracht werden können als in anderen Teilen der Welt. Dies ist einer der Hauptgründe, wieso Tocvan eines der heißesten Übernahmekandidaten im Gold-Explorer-Bereich ist, wobei alternativ eine strategische Partnerschaft mit einem großen Gold-Produzenten ebenfalls wünschenswert wäre, da dadurch noch größeres Aktionärsvermögen geschaffen werden kann.

• Um auf dieselbe Börsenbewertung wie Minera Alamos Inc. ($175 Mio.) zu kommen, muss die Tocvan-Aktie auf $4,64 ansteigen (+661% vom aktuellen Aktienkurs bei $0,61). Übrigens: In nur 12 Monaten (2019-2020, als der Goldpreis ebenfalls aufwärts tendierte) verachtfachte sich der Aktienkurs von Minera Alamos, in welcher Zeit die Großprobe bei Santana durchgeführt wurde.

Großes Aufholpotential für Junior-Goldaktien:



Vollbild / Quelle

“RBC Capital hat die wichtigsten Themen des Goldsektors für 2023 skizziert und festgestellt, dass ein "konstruktiveres" Preisumfeld für Gold zu einer erhöhten Aktivität in der Branche führen könnte... Die Bank geht davon aus, dass es bei anhaltender Stärke zu einer Rückverlagerung auf künftiges Produktionswachstum durch Junior-Entwickler kommen könnte... Zweitens erwartet die Bank nach einem verhaltenen Jahr eine robustere M&A-Aktivität im Jahr 2023, insbesondere wenn die jüngste Goldpreis-Stärke anhält... Die Bank stellt fest, dass die Fusions- und Übernahmetätigkeit in der Vergangenheit relativ stark mit dem Goldpreis korreliert hat, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen in einem positiven Preisumfeld eher bereit sind, Transaktionen durchzuführen... Schließlich stellt RBC fest, dass der Ausverkauf bei den Junior-Goldminen eine Kehrtwende vollzogen hat und die Bewertungen weiter steigen könnten.“ (Quelle: “Junior gold miners: Bank reckons more constructive price environment will aid North American diggers“, Proactive, Januar 2023)



Vollbild / Quelle

“Unsere jährliche Analyse der großen Goldentdeckungen hat 278 Lagerstätten ermittelt, die im Zeitraum 1990-2019 entdeckt wurden und 2.194,5 Mio. Unzen Gold in Form von Reserven, Ressourcen und früherer Produktion enthalten. In den letzten 3 Jahren gab es keine größeren Goldentdeckungen auf unserer Liste, und in den letzten 10 Jahren waren es nur 25.“ (Quelle: “A Decade of Underperformance for Gold Discoveries“, S&P Global Market Intelligence, Juni 2020)



Vollbild / Quelle

Neuer Aufwärtstrend: Gold-Silber-Aktien performen nun wieder viel besser als populäre Aktien wie im S&P500-Index:



Vollbild / Quelle

Aufholdjagd der Gold-Silber-Aktien zum aktuellen Goldpreis-Niveau hat begonnen:



Vollbild / Quelle

Den 20-größten Gold-Produzenten gehen die Reserven aus; d.h. sie befinden sich in Zugzwang, neue Gold-Reserven zu akquirieren, und zwar durch Unternehmens-Übernahmen (M&A) oder strategischen Partnerschaften:



Vollbild / Quelle

Da die großen Goldproduzenten mit einer "Angebotsklippe" ("supply cliff") konfrontiert sind und ihre Reserven in den kommenden Jahren drastisch schrumpfen werden, stehen verstärkte Übernahmen von Junior-Goldminenunternehmen an. Die höchsten Cash-Bestände in der Geschichte der Goldproduzenten deuten auf eine riesige M&A-Welle hin, die die Bewertungen von Junior-Gold-Explorations- und -Minenaktien auf breiter Front in die Höhe treibt.

Hohe Cashflow-Reserven der Gold-Silber-Produzenten ermöglichen stark steigende M&A-Transaktionen (d.h. Übernahmen) in den nächsten Jahren:



Vollbild / Quelle

Noch nie zuvor hatten Gold-Silber-Produzenten so hohe Cash-Bestände wie heute (d.h. Treibstoff für die nächste M&A-Welle):



Vollbild / Quelle

Starke Goldpreis-Prognosen für 2023



Vollbild / Quelle

Vorherige Rockstone Reports

"Tocvan: Startschuss für den Abbau und der Verarbeitung der Pilar-Grossprobe im Februar" (LINK)

"Tocvan: Erstklassige Bohrergebnisse vom Picacho Gold-Silber-Zweitprojekt rechtfertigen fundamentale Neubewertung der Aktie" (LINK)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 37.753.213



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,61 CAD (02.02.2023)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,429 EUR (02.02.2023)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Titelbild-Quelle