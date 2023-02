CompTIA erweitert mit Einführung der DACH-Community ihren weltweiten Einfluss

Der Vorstand der Community, der sich aus Geschäftsführern und Führungskräften von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammensetzt, ist kürzlich in Düsseldorf zusammengetreten, um Prioritäten und Pläne für 2023 festzulegen.

„Die Gruppe hat ehrgeizige Pläne, um Unternehmen bei der Bewältigung ihres Personalbedarfs, ihrer Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit und ihrer betrieblichen Probleme zu unterstützen", so M.J. Shoer, Chief Community Officer der CompTIA. „Das sind große Probleme, die nicht leicht zu lösen sind, aber unser Vorstand ist bereit, sich dieser Aufgabe mit großem Enthusiasmus und viel Engagement zu stellen, um die Tech-Gemeinschaft und die Arbeitskräfte in der Region zu fördern."

Zu den Vorstandsmitgliedern der CompTIA-DACH-Community gehören Jürgen Ebner, ICTE; Otto Schobert, thefi.com; Géraldine Fricke-Bonin, Pax8; Max Pfister, niteflite networxx GmbH; Peter Dumitsch, SBIT AG; Ralph Friederichs; CYBERDYNE IT GmbH; Felix Zoebisch, be-solutions; Robert Sieber, MSP-Support GmbH; René Claus, Sophos; Jürgen Venhorst, Datto; Friedrich Holstein, Honaco Informationstechnologie GmbH & Co. KG; Rolf Niedhorn und Peter Feige, TechnoSoft Consulting GmbH; Henry Kiene, IT Service & Consulting; Bernd Ramgeus, Das Sys GmbH; Markus Rex, Synaxon; Josef Astlinger, Alerto Managed IT-Services; Andreas Schweizer, Diverto ICT Services; Tobias Motzet, Acronis sowie Kai Joeres und Norbet Neudeck, MailStore Software GmbH.

Die Prioritäten der CompTIA-DACH-Community liegen darin, „die Technologiebranche cool zu machen". Dazu gehört es, das Ansehen und die Sichtbarkeit der Branche zu erhöhen, das Image der Branche zu verändern und die Botschaft zu vermitteln, dass es für jeden, der Ambitionen, Neugier oder Interesse hat, sich der Tech-Community anzuschließen, einen Platz in der Branche gibt.