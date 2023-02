Reminder & Update / Eröffnungsveranstaltung / Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschland ist in den vergangenen Jahren zu einem starken

Standort für Biotechnologie geworden. Mit ihrem erheblichen Potential bietet sie

in der Transformation vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance auf

eine sichere Weiterbeschäftigung.



Die Industrielle Gesundheitswirtschaft ist eine wachsende Zukunftsbranche, die

schon heute eine Bruttowertschöpfung von mehr als 75 Mrd. Euro generiert. Sie

sichert damit knapp 1 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland. Die forschenden

Arzneimittelfirmen investieren jährlich mehr als 7,3 Mrd. Euro in Forschung und

Entwicklung. Aber: Der globale Standortwettbewerb um diese

High-Tech-Investitionen ist groß. Die USA, China, aber auch viele europäische

Nachbarländer werben aktiv und mit staatlichen Anreizprogrammen sowie

Anpassungen in der Markt-, Forschungs- und Patentregulierung um Ansiedlungen der

Unternehmen. Im Ergebnis ist Deutschland bereits jetzt im Ranking der

Studienstandorte der pharmazeutischen Industrie von Platz 2 auf Platz 5

abgerutscht. Damit Deutschland für Unternehmen attraktiv bleibt, müssen Markt-,

Standort- und Forschungsbedingungen deshalb kontinuierlich verbessert werden.