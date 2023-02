Pyrum: Großes Interesse

Nach Darstellung von SMC-Research zeichnet sich bei Pyrum Innovations mit der Unterzeichnung einer weiteren Absichtserklärung ab, dass in den nächsten Jahren im Rahmen von Joint-Ventures mehr Anlagen realisiert werden könnten, als von den Analysten zuvor angenommen. Laut SMC-Analyst Holger Steffen wird der Start der Realisierung der ersten JV-Anlagen aktuell durch die schwierigen Rahmenbindungen aber noch etwas gebremst.

Das innovative Recyclingkonzept von Pyrum, das eine Rückgewinnung von hochwertigem Pyrolyseöl und Industrieruß aus Altreifen ermögliche, stoße laut SMC-Research auf ein großes Interesse. Kürzlich habe das Unternehmen eine weitere Absichtserklärung mit einem Partner unterzeichnen können, die den Aufbau von vier neuen Werken in Norwegen, Schweden, Estland und Finnland bis 2030 vorsehe. In diesem Zeitraum sollen zudem zusammen mit der Hamburger Gesellschaft UNITANK gleich zehn Produktionsstätten aufgebaut werden – so der Letter of Intent aus dem letzten Jahr –, außerdem werde mit drei Partnern an der Realisierung eines Werks in Straubing gearbeitet. Damit werden die Voraussetzungen für einen starken Anstieg der Erlöse in den nächsten Jahren geschaffen, so das Researchhaus.