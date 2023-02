Österreich (ots) - Ein teures und immer öfter existenzbedrohendes Thema



Im Interview mit dem Berliner Trainer, Coach und Buchautor Volker Nürnberg geht

es um das Thema Employee Experience bzw. EX-Design. Ein Themenkomplex, der in

Medienunternehmen und bei werbenden Unternehmen zu einem immer wichtigeren Hebel

für Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden wird.



Volker Nürnberg beschreibt in seinem Buch die Grundlagen und Methoden von

EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich

Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell

weiterentwickeln und ihre Haltung gegenüber Mitarbeitenden verändert haben.





Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller erklärt er zum einenwelche Ziele mit Hilfe von EX-Design erreicht werden können und zum anderen wersich mit dem Thema EX-Design befassen sollte.Ein Thema an dem, in Zeiten von Fachkräftemangel und hoher Fluktuation , kaumjemand vorbeikommt.https://bit.ly/3YdtE6sWeitere Beiträge dieser Aussendung:Privatradio - Radio Werbung erreicht auch Ihre ZielgruppeAndrea Heidrich - Geschäftsführerin der RIG - Radio Innovations GmbH - belegt imGespräch mit MM Herausgeber Otto Koller, wie "Radiowerbung" in Verbindung mit"Privatradio" bei seinen HörerInnen wirkt .Zudem erfahren sie wie der Audio-Analyzer das Nutzungsverhalten der HörerInnen,in Verbindung mit den Privatradios misst und erlebbar macht. Die Zahlen aus dem4. Quartal 2022 sprechen dabei für sich. Die österreichischen Privatradioskonnten lt. dieser Studie knapp 22. Mio. Sessions, die länger als 60 Sekundenandauern, generieren.Ein Ergebnis, das ganz klar vor Augen führt, dass "Radio" das perfekteWerbemedium ist. Auch ein Blick auf die Privatradio-Werbetarife zeigt, warum mansich auch als Klein- und Mittelstandsunternehmen mit dem Thema Radiowerbungbefassen sollte.https://bit.ly/3XBxMgNErfolgreiche Mitarbeitergewinnung durch liverecruitingIn diesem Interview geht es um ein für viele Unternehmen überaus brisantesThema: um das Gewinnen der richtigen Mitarbeiter:innen.Im Gespräch mit Martin Distl seines Zeichens Managing Director von [m] STUDIO ,einer Unit der GroupM Austria und zudem gerne gesehener Stammgast derMedienManager Redaktion und Thomas Kenyeri dem Gründer und Geschäftsführer derKESCH Event & Promotion GmbH , geht es um eine neue und erfolgversprechende Art,um an perfekte, qualifizierte Mitarbeiter:innen zu kommen!Konkret: Heutzutage qualifizierte und vor allem interessierte Mitarbeiter zufinden, stellt oft eine Herausforderung dar. Man muss umdenken und den Bewerbernzeigen, wieso sie sich gerade bei dir bewerben sollten. LangweiligeStellenanzeigen oder Werbungen reichen da nicht mehr aus.https://bit.ly/3ZNuN69SEO-Webinare - Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung #15In diesem Webinar erklärt SEO-Experte und Urgestein Michael Kohlfürst , welchePunkte zu beachten sind, damit die Werbeschaltungen bei Bing-Ads von Microsoft aber auch anderen bezahlten Online Werbeanzeigen erfolgreich sein können.Weiters erfahren Sie in diesem Bing-Ads Webinar, wie Sie den Einstieg optimalvorbereiten, planen und umsetzen.https://bit.ly/3NZxjATSEO-Webinare - Anleitung zur SuchmaschinenoptimierungDer Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller vonMedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlteWerbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.https://bit.ly/3aE2thu