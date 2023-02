06.01.2023 - Kevin Thozet, Portfolio Advisor bei Carmignac spricht mit Raphaël Gallardo, Chief Economist, über sein globales Szenario für die kommenden Quartale – eine Weltwirtschaft, die durch eine starke Desynchronisierung regionaler Blöcke gekennzeichnet ist – und warum er glaubt, dass wir in ein strukturell stärker inflationäres Umfeld eintreten.

“Ich glaube, dass wir in eine Welt mit negativen Angebotsschocks eingetreten sind, die strukturell bedingt sind. Das spiegelt eine neue geoökonomische Ordnung wider, in die wir mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine eingetreten sind.” - Raphaël Gallardo, Chief Economist

