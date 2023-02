Die Bären haben durch einen gigantischen Short-Squeeze kapituliert, der Nasdaq stieg und stieg, alle sind bullisch und euphorisch (zum Beispiel bei CNBC), weil nun selbst die Notenbanken an eine weiche Landung der Wirtschaft glauben (Powell und Lagarde). Aber die gestrigenn Zahlen von Apple, Alphabet, Amazon aber auch Starbucks oder Ford zeigen das Gegenteil: die These von der weichen Landung der Wirtschaft ist entkoppelt von der wirtschaftlichen Realität. Das müssen Nasdaq und Co nun einpreisen. War die heftige Rally für die Bären der Weg des größten Schmerzes, so wird es nun der Weg nach unten für die euphorisierten, voll investierten Bullen. Gestern das höchste jemals verbuchte Volumen in den USA - massive Call-Käufe, kaum Puts. Dieser Markt ist so einseitig positioniert, dass es nun sehr gefährlich wird..

Hinweise aus Video:

1. China: Schwache Auto-Verkäufe als Warnsignal für Wirtschaft

2. TikTok: Nehmen Apple und Google die Video-App aus dem Store?

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Nasdaq: Achtung Bullen - Bären haben kapituliert!" sehen Sie hier..