Vorläufige Zahlen 2022: Bereinigte Zahlen im Rahmen der Erwartungen; Hohe nicht liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibungen; Prognosen und Kursziel unverändert; Rating: KAUFEN



Mit Vorlage der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 hat die SYZYGY AG, vor Berücksichtigung von Sondereffekten, eine im Rahmen der Erwartungen liegende Entwicklung erreicht. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 70,60 Mio. EUR und damit gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzanstieg in Höhe von 17,4 % hat die Gesellschaft ihre Umsatz-Guidance, die eine 15 %ige Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt hatte, leicht übertroffen. In unseren Schätzungen (siehe Studie vom 07.11.2022) hatten wir bislang mit Umsatzerlösen in Höhe von 70,35 Mio. EUR kalkuliert und damit liegt nahezu eine Punktlandung vor.



Wie erwartet haben alle Gesellschaften zum Erreichen des neuen Umsatzrekordes beigetragen. Sowohl die deutschen SYZYGY-Gesellschaften als auch die im Ausland operierenden Töchter erzielten einen Umsatzanstieg in Höhe von rund 17 %. Besonders wachstumsstark präsentierte sich dabei abermals die polnische Tochtergesellschaft Ars Thanea, die ein deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 26 % auf 6,0 Mio. EUR erreicht hat.

Auch das EBIT lag mit 6,29 Mio. EUR (VJ: 6,38 Mio. EUR) und einer dazugehörigen EBIT-Marge von 8,9 % (VJ: 10,6 %) im Rahmen der Erwartungen. Das SYZYGY-Management hatte mit Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes 2022 eine EBIT-Bandbreite in Höhe von 8 % bis 10 % in Aussicht gestellt. In der segmentbezogenen Betrachtung wird ersichtlich, dass die im Ausland tätigen SYZYGY-Gesellschaften erneut einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag geleistet hatten. Der bei den deutschen Gesellschaften sichtbare EBIT-Rückgang hängt unter anderem mit dem planmäßig umgesetzten Personalaufbau zusammen, welcher als "Unterbau" für den aktuellen Wachstumskurs notwendig geworden war.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 9,35 Euro