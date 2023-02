Baidu Aktie – Starkes Momentum durch Künstliche Intelligenz

Die Dynamik hinter der Rallye der Baidu-Aktie setzte sich auch in dieser Woche fort, da gestern sogar bekannt wurde, dass der Vermögensverwalter BlackRock vor kurzem seine Beteiligung an dem chinesischen Tech-Giganten aufgestockt hat, um sich für einen Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) zu positionieren. Baidu ist Chinas Antwort auf Google, mit einem Brot-und-Butter-Geschäft in der Online-Suche und Werbung. Das Unternehmen hat jedoch begonnen, sich verstärkt auf wachstumsstarke Bereiche wie KI und Cloud Computing zu konzentrieren und verfügt über eine boomende autonome Ride-Hailing-Sparte, die im vergangenen Jahr Hunderttausende von Fahrten durchgeführt hat. Vor kurzem wurde Baidu der erste Anbieter von vollständig fahrerlosen Ride-Hailing-Diensten in China.

Die Aktien von Baidu konnten sich seit dem Tief im Oktober 2022 fast verdoppeln und die bisherige Jahresperformance beträgt 30 %.