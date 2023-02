DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Santander auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Santander nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Nettoergebnis der spanischen Bank habe die Erwartungen deutlich übertroffen, was aber großteils dem höheren Handelsergebnis geschuldet sei, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern entsprächen weitgehend den Erwartungen, während die Gebühreneinnahmen ein wenig dahinter zurückgeblieben seien./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 06:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 3,52EUR gehandelt.