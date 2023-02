JEFFERIES stuft LVMH auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 740 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe, wie zuvor in sozialen Netzwerken kolportiert, die Preise für seine Produkte erhöht, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er folge damit Dior, die die Preise zum Jahresanfang erhöht habe. Nun gelte es, diese Preiserhöhungen mittels Online-Checks zu validieren./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 03:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 03:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 811,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flavio Cereda

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 740

Kursziel alt: 740

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m