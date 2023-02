Erste positive Effekte aus eingeleiteter Restrukturierung sichtbar; Break-Even im laufenden Geschäftsjahr erwartet; Kursziel: 3,60 EUR; Rating: KAUFEN



Die Kommunikation mit dem Finanzmarkt war bei der NAGA Group AG (kurz: NAGA) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 von der Verschiebung des Geschäftsberichtes 2021 geprägt. Ein Teil der Verzögerung hing mit der Klärung von Bewertungsfragen zusammen. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer musste der Kryptowährungsbestand nun nach Anschaffungskosten bilanziert werden und ein Teil der

Kundengewinnungskosten durfte nicht mehr aktiviert werden. Top-Line war die Gesellschaft zwar in der Lage, den zuvor eingeschlagenen Wachstumskurs mit einem Anstieg der Gesamtumsätze um 117,1 % auf 52,88 Mio. EUR (VJ: 24,35 Mio. EUR) fortzusetzen, die Bilanzierungsänderungen hatten jedoch zu einem deutlichen Rückgang des EBIT auf -9,55 Mio. EUR (VJ: 0,94 Mio. EUR) geführt.

Aufgrund der verzögerten Veröffentlichung des Geschäftsberichtes wurde der Halbjahresbericht 2022 am 30.12.2022 ebenfalls mit Verspätung publiziert. In diesem zeichnet das NAGA-Management das Bild eines turbulenten ersten Halbjahres 2022. Prägend waren hier insbesondere der Einbruch der Krypto-Märkte, ein aus dem Rückzug aus UK resultierender Umsatzrückgang sowie die im Zuge des Ukraine-Krieges insgesamt rückläufige Transaktionsaktivität an den Kapitalmärkten. Aufgrund der noch unverändert hohen Kundengewinnungsaktivitäten legten die Umsätze aber um 50,1 % auf 35,02 Mio. EUR (VJ: 23,22 Mio. EUR) unverändert dynamisch zu, das EBIT lag jedoch mit -18,63 Mio. EUR (VJ: -1,95 Mio. EUR) deutlich unter Vorjahresniveau. Ein wesentlicher Faktor für den starken Ergebnisrückgang waren unter anderem die notwendig gewordenen Bewertungsanpassungen der gehaltenen Krypto-Vermögenswerte in Höhe von rund -12,00 Mio. EUR.

Der NAGA-Vorstand hat die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 zum Anlass genommen und seit Juli 2022 einen vollständigen Strategiewechsel und eine Umstrukturierung eingeleitet. Auf Basis der nun ausgebauten und in den Markt eingeführten Produktbereiche (NAGA Trader; NAGAX; NAGA Pay) wurde der Fokus weg vom starken Kunden- und Umsatzwachstum hin zum Erreichen der Gewinnschwelle verlagert. Diese soll ab dem zweiten Quartal 2023 nachhaltig übertroffen werden.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 3,60 Euro