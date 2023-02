JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Während der Umsatz hinter der Konsensprognose zurückgeblieben sei, habe das Ergebnis je Aktie diese überboten, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Einschätzung am Freitag. Der Fokus richte sich nun auf Neues zum Medikament Dupixent./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 02:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 02:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 84,51EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m