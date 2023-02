ING Deutschland stärkt Marktposition und stellt Weichen für künftiges Wachstum

--------------------------------------------------------------

- Gewinn vor Steuern trotz hoher Risikovorsorge bei 1,04 Mrd. Euro (2021: 1,17Mrd. Euro)- Ab 8. März: Bank verdoppelt Tagesgeldzins für alle Kunden von 0,3 auf 0,6Prozent p. a.- Nachhaltige Option für Girokonto ab Frühjahr- Cost-Income-Ratio auf 47,2 Prozent verbessert (2021: 51,2 Prozent)Die ING Deutschland hat ihre Marktposition im Geschäftsjahr 2022 gestärkt underneut einen Vorsteuergewinn von mehr als 1 Mrd. Euro erzielt. Trotz einer hohenRisikovorsorge von 460 Mio. Euro (2021: 113 Mio. Euro) - überwiegend fürEngagements mit Russlandbezug - gelingt der Bank ein starkes Ergebnis von 1,04Mrd. Euro vor Steuern (2021: 1,17 Mrd. Euro). Wesentlich zu diesem Ergebnisbeigetragen haben gestiegene Zinseinnahmen im zweiten Halbjahr 2022."Die Vorzeichen für das Bankgeschäft haben sich binnen weniger Monategrundlegend geändert. Damit unsere Kundinnen und Kunden zügig von der Zinswendeprofitieren, verdoppeln wir den Zins ab März für alle 7,5 Mio. Tagesgeldkontenauf 0,6 Prozent", sagt Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland."Wir haben mit unseren Sparzinsen im vergangenen Jahr früh Akzente gesetzt. Mitder Zinswende im Rücken wollen wir diesen Kurs fortsetzen und unsere Position imdeutschen Bankenmarkt weiter ausbauen."Mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr ergänzt Norman Tambach,Finanzvorstand der ING in Deutschland: "Das starke Ergebnis ist ein weitererBeleg dafür, dass wir als Universalbank mit unserem Angebot für Privat-,Geschäfts-, und Unternehmenskunden sehr gut aufgestellt sind. Wir haben wiedergezeigt, dass wir uns schnell an neue Rahmenbedingungen anpassen können."ING Deutschland wird für immer mehr Kundinnen und Kunden zur HausbankDie Anzahl der Hausbankkunden, die neben dem Girokonto mit monatlichemGeldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen, stieg 2022 um155.000 auf 2,41 Mio. (2021: 2,26 Mio.). Die Gesamtzahl der Kundinnen und Kundenlag mit 9,1 Mio. ungefähr auf Vorjahresniveau (2021: 9,09 Mio.).Girokonten und Kundeneinlagen wachsenDie Anzahl der Girokonten ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Per Ende2022 führte die Bank 3,12 Mio. Girokonten und damit 149.000 mehr als im Vorjahr(2,97 Mio.). Das Girokonto war auch 2022 wieder ein wichtiges Einstiegsproduktund Grundlage für eine vertiefte Kundenbeziehung.