Wirtschaft Bahn reduziert Service für Vielfahrer

Foto: ICE der Deutschen Bahn in Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn begrenzt ihren Service für Vielfahrer. So wird ab März der Zugang zu den Lounges, die es an größeren Bahnhöfen gibt, eingeschränkt.



Bisher reichte es, einen entsprechenden Status im Kundenbindungsprogramm "Bahnbonus" nachzuweisen. Angeblich besuchten viele Statusinhaber die Lounges, ohne auch wirklich eine Bahnreise anzutreten. Nun will der Konzern laut eines Berichts des "Spiegel" zusätzlich auch ein gültiges Fernverkehrsticket verlangen.