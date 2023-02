Olivenöle aus Spanien - das umweltfreundliche Produkt der Zukunft / Tradition trifft Innovation mit Olivenölen aus Spanien auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Berlin|Madrid (ots) - Sie haben wohlklingende Namen wie Hojiblanca und

Arbequina, stammen aus malerischen Hainen und weisen eine großartige Vielfalt an

Aromen und Geschmacksrichtungen von süß bis würzig auf: Olivenöle aus Spanien.

Vom 20. bis 29. Januar 2023 war die gleichnamige Werbemarke von Spanish Olive

Oil Interprofessional auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten.

Die von allen repräsentativen Verbänden des spanischen Olivenölsektors

gegründete Non-Profit-Organisation hatte sich zum Ziel gesetzt, den

Fachbesuchern nicht nur die Vielfalt und Qualität der Olivenöle aus Spanien zu

zeigen, sondern auch, dass die goldene Flüssigkeit aus Spanien ein gesundes

Produkt ist, das nicht nur gut für den Menschen, sondern auch für die Umwelt

ist.



Raquel Diaz, Marketingleiterin von Olivenöle aus Spanien, begleitete die

Präsentation auf der Standfläche, wo sie die Rolle der Olivenöle aus Spanien als

globales pflanzliches Produkt der Zukunft hervorhob. Felicitas Then,

Fernsehköchin und Foodbloggerin, und Carmen Sánchez, Expertin für

Olivenölverkostungen, nahmen ebenfalls teil. Sie hatten die Gelegenheit, die

Facetten hochwertiger spanischer Olivenöle, ihre kulinarische Vielseitigkeit und

die Vorteile eines gesunden mediterranen Lebensstils zu präsentieren.