Hamburg (ots) - David Cordes ist der Geschäftsführer desOnlinemarketing-Unternehmens Cordes Consulting GmbH in Hamburg. AlsRecruiting-Experte hat er sich auf die Gewinnung von Fachkräften fürmittelständische Handwerks-, Industrie- und Produktionsbetriebe spezialisiertund zeigt seinen Kunden, wie sie den Fachkräftemangel geschickt umgehen.Immer noch kämpfen Handwerksbetriebe mit dem anhaltenden Fachkräftemangel. Daranwird sich voraussichtlich auch in diesem Jahr nichts ändern - im Gegenteil:Aufgrund des demografischen Wandels soll sich die Situation in Zukunft sogarnoch verschärfen. David Cordes von der Cordes Consulting GmbH sieht die Ursachefür den Fachkräftemangel auch an anderer Stelle: "Die wirklich gutenArbeitskräfte sind meist nie ohne Job - auch, wenn sie in ihrem aktuellenunzufrieden sind." Genau diese Fachkräfte gilt es jedoch jetzt alsHandwerksbetrieb zu erreichen. Allerdings ist dafür heute eine Expertise nötig,die über die bloße Erstellung von Stellenanzeigen weit hinausgeht. Nicht umsonstwerden täglich unzählige Recruiting-Agenturen von Handwerksbetrieben aufgesucht- sie sollen mit gezielten Strategien ihre freien Stellen langfristig mit denpassenden Mitarbeitern besetzen. Jedoch sollten Betriebe bei ihrer Wahl ihrerRecruiting-Agentur auf einige Kriterien achten. Welche das sind, verrätRecruiting-Experte David Cordes im Folgenden.1. Video- und Fotoproduktion bei BedarfIn der Mitarbeitergewinnung von heute kommt es nicht mehr nur darauf an, wiedigitale Werbeanzeigen technisch erstellt werden - auch ist es entscheidend,welche Inhalte diese transportieren und wie sie gestaltet werden. Agenturen, diedigitales Recruiting professionell betreiben, berücksichtigen daher nebentechnischen Aspekten auch, wie ein Unternehmen dargestellt wird. Im Optimalfallsollte ein authentischer Eindruck in den Arbeitsalltag gewährt werden, derInteressenten einen ersten Einblick in die Projekte und auch die Zusammenarbeitmit den Kollegen ermöglicht - das funktioniert am besten mit Videos. Agenturen,die die Videoproduktion zu ihrem Portfolio zählen, sollten daher klar diebevorzugte Wahl sein.2. Projektmanagement-Teams zeigen OrganisationZudem sollten Unternehmen bei ihrer Agenturwahl darauf achten, dass der Anbieterkein Ein-Personen-Unternehmen ist, sondern über ein eigenesProjektmanagement-Team verfügt. Das ist wichtig, denn wer als Geschäftsführerneben der Kundengewinnung und -betreuung auch alle anderen Aufgaben erledigt,wird sich kaum auf eine Aufgabe spezialisieren können. Dies führt meist zurÜberlastung der Inhaber und im schlimmsten Fall sogar dazu, dass Kundenprojekteuntergehen. Um dies zu verhindern, ist es also besser, für unterschiedliche