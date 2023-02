Neugegründete Gesellschaft für die Entwicklung des Life Science und Biotechnologie Standorts Mainz nimmt Arbeit auf und unterstützt die Stadtverwaltung (FOTO)

Mainz (ots) - - Die 'biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH i.G.'

- Projektteam der ZBM geht in neue Gesellschaft über - Geschäftsführungübernimmt Felix Wälder- Mit der Marke 'biomindz - Life Science Hub Mainz' soll der Standortinternational positioniert und vermarktet werden- Unter http://www.biomindz.com wurde nun eine Webseite live geschaltet, dieumfangreiche Informationsangebote und Kontaktmöglichkeiten bietet(skh) Anfang Februar wurde die 'biomindz Standortentwicklungsgesellschaft MainzmbH i.G.' (biomindz GmbH i.G.) gegründet. Mit der Gründung der Gesellschaft sinddie Voraussetzungen geschaffen, dass die biomindz GmbH i.G. ihre operativeArbeit aufnehmen kann. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der städtischenHolding "Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH" (ZBM) und damitebenfalls in kommunaler Hand. Das bereits in der ZBM eigens für dieUnterstützung bei der Entwicklung des Biotechnologiestandortes aufgebautePersonal wird nun in die neue Gesellschaft überführt und setzt die Aktivitätendort fort. Die Geschäftsführung der Gesellschaft übernimmt Felix Wälder, bislangProkurist der ZBM. Mit der Gründung einer eigenen Gesellschaft für dieEntwicklung des Life Science und Biotechnologiestandorts werden die damitverbundenen Unterstützungsaktivitäten in eine eigenständige Organisationsformgebracht.Mit diesem Schritt setzt die Stadt ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort:"Durch die Erfolge insbesondere von BioNTech ist der Wissenschafts- undBiotechnologiestandort Mainz weltweit in den Fokus gerückt. Unterstrichen wirddiese positive Entwicklung auch durch den zweiten Platz beim European Capital ofInnovation Award 2022, der von der Europäischen Kommission ausgelobt war. Wirwollen dieses Momentum gezielt nutzen und den Standort erfolgreichweiterentwickeln. Bereits 2021 wurden die Weichen dafür gestellt und das imletzten Jahr aufgebaute Projektteam der ZBM sowie die Leitstelle Biotechnologieim Büro des Oberbürgermeisters haben eine hervorragende Grundlagenarbeitgeleistet. Neben der Begleitung einer Bedarfsanalyse wurde auf diesenErkenntnissen aufbauend die Basis für die inhaltliche Ausrichtung der weiterenAktivitäten gelegt. Jetzt ist es konsequent, diese Aktivitäten in einereigenständigen Gesellschaft mit klarem Fokus fortzuführen. Dies entspricht demAnspruch der Landeshauptstadt Mainz, sich zu einem international sichtbaren und