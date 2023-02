Die technisch-funktionalen Anforderungen an Gebäude nehmen immer weiter zu, auch getrieben durch das Ziel der Nachhaltigkeit. Die Qualität der Umsetzung dieser Maßnahmen war für Investoren, Bauherren, Käufer und Mieter bisher kaum zu durchschauen. Jetzt setzen führende Asset Manager auf digitales Qualitätsmanagement, um ihre Investition in Nachhaltigkeit erfolgreich umzusetzen. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Mehr Investitionen - steigende Risiken

All diese Entwicklungen erhöhen den Investitionsbedarf des Gebäudebestands massiv. Im Fokus für Emissionsreduzierungen, Einsparungen von Betriebskosten und Flächenoptimierungen stehen insbesondere Investitionen in die technische Ausrüstung von Gebäuden. Dieser Investitionsbedarf trifft auf ein bereits jetzt extrem angespanntes Marktangebot, in dem sowohl auf der Seite der Fachplanung als auch bei Bauunternehmungen kaum Kapazitäten für zusätzliche Leistungen vorhanden sind.

Für das Asset Management war dies alleine schon eine belastende Situation. Ob fehlerhafte Planung, Mängel in der Ausführung oder fehlende bedarfsgerechte Betriebsführung: Viele Anlagen erbringen nicht die eigentlich bestellten und bezahlten funktionalen Leistungen. Bei nochmals steigender Nachfrage werden sich diese Probleme weiter verschärfen. Im Ergebnis steigen nicht nur die wirtschaftlichen Risiken für Investition in Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsziele selbst werden verfehlt mit den bekannten dramatischen Folgen für das Klima.

Einzelne Akteure am Markt haben diese bedrohliche Lage richtig analysiert und Lösungen identifiziert: Digitales Qualitätsmanagement ist eine der vielversprechendsten Möglichkeiten, um Investitionsrisiken zu minimieren und Nachhaltigkeit langfristig zu sichern.

Digitales Qualitätsmanagement als Lösung

Qualitätsmanagement ist ein zentraler Prozess in allen Industrien. Kein Hersteller kann seiner Produkthaftung nachkommen ohne ein effektives Qualitätsmanagement. Auf Grund der Besonderheiten der Bauindustrie - keine Produkthaftung, sondern komplizierte Werkverträge; eine Vielzahl von Fachplanern und Errichtern für ein einziges Gebäude; bisher mangelnde Nachfrage auf Kundenseite für Nachhaltigkeit - haben sich leistungsfähige QM-Prozesse in dieser Branche bisher nicht in gleichem Maße etablieren können wie in anderen Branchen. Aber wie für viele andere Bereiche bietet auch hier die Digitalisierung jetzt praxistaugliche Lösungen an. Und sie werden am Markt bereits erfolgreich eingesetzt.