JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 115 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem "gemischten" Schlussquartal 2022. Das Management verwende viel Energie auf die Entwicklung und Markteinführung von Angeboten rund um die Künstliche Intelligenz. Diese spiele eine Rolle in nahezu allen Produkten des Technologieunternehmens./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 04:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 04:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 94,95EUR gehandelt.



