NUWAYS stuft Zeal Network auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das neue Produkt "Play with friends" belege die Innovationsstärke des Lotterievermittlers und sollte dem Wachstum der Bruttomargen helfen, schrieb Analyst Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 08:29 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ZEAL Network Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 31,45EUR gehandelt.