DAX verdaut EZB - was machen die großen Techs Alphabet, Amazon und Apple?

Wieder stehen mehrere Dutzend von Unternehmensmeldungen zur Veröffentlichung an - am heutigen Freitag gibt es unter anderem Quartalsergebnisse von Aon PLC, Avantor, Brookfield Renewable Partners, Brookfield Renewable Corporation, CBOE, Church & Dwight, Cigna, LyondellBasell Industries, Moog, Regeneron Pharmaceuticals, Sanofi und Zimmer Biomet Holdings.

Die EZB-Sitzung ist passé, der Leitzins erwartungsgemäß um 50 Basispunkte angehoben und weitere 50 Basispunkte für den März in Aussicht gestellt. Nachbörslich legten die „Dickschiffe“ an der Technologiebörse NASDAQ, nämlich Alphabet, Amazon und Apple ihr neuestes Zahlenwerk vor. Im Hinblick auf den heutigen Handelstag am US-Aktienmarkt wäre noch auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Januar hinzuweisen, die um 14:30 Uhr veröffenlicht werden.

