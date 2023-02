Amazon präsentierte gestern Abend nach US-Börsenschluss die neuesten Zahlen aus dem vierten Quartal 2022. Zwar konnte der Online-Riese ein Umsatzwachstum vermelden, das Ergebnis unterm Strich fiel allerdings schlechter aus als erwartet. Unter den Erwartungen der Analysten liegt auch die Prognose für das erste Quartal 2023. Die Aktie steht an der Nasdaq circa fünf Prozent im Minus. In Anbetracht der starken Rallye im Januar dürften die Aktionäre diesen Rücksetzer verschmerzen können. Über 20 Prozent an Wert legte die Aktie seit Jahresanfang zu.

Zu den Zahlen: Amazon verzeichnete einen Umsatz von 149,2 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis belief sich auf 2,7 Mrd. USD. Der Nettogewinn belief sich auf 300 Millionen US-Dollar. Jedoch musste der Konzern einen Verlust in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Darin enthalten ist die 12,7 Milliarden US-Dollar schwere Beteiligung an Rivian.