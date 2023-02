NEW YORK - Apple , Amazon und der Google -Konzern Alphabet haben im vergangenen Quartal mit Gegenwind für ihr Geschäft zu kämpfen gehabt. Die Börse zeigte sich von ihren Zahlen nach dem Höhenflug in der Corona-Pandemie ziemlich enttäuscht.

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi hat dank seines Kassenschlagers Dupixent im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Im Schlussquartal 2022 brach jedoch das wichtige Impfgeschäft überraschend stark ein. Das neue Jahr droht, noch ungemütlicher zu werden: Neben Konkurrenz durch Nachahmerprodukte kommen hohe Vermarktungskosten für den Anlauf neuer Arzneien auf die Franzosen zu. Der Vorstand richtet sich daher auf weniger Ergebniswachstum ein.

Smartphone-Flaute trifft Qualcomm



SAN DIEGO - Der Chipkonzern Qualcomm bekommt die Flaute im Smartphone-Markt als einer ihrer wichtigsten Zulieferer kräftig zu spüren. Der Umsatz der US-Firma sank im vergangenen Quartal um zwölf Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar und der Gewinn brach um gut ein Drittel auf 2,2 Milliarden Dollar ein.

China-Probleme setzen Café-Riese Starbucks zu



SEATTLE - Probleme in China haben die Quartalsbilanz der weltgrößten Café-Kette Starbucks stark belastet. In den drei Monaten bis Ende Dezember brach der flächenbereinigte Absatz in dem Land im Jahresvergleich um 29 Prozent ein, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Das China-Geschäft bereitet Starbucks aufgrund wiederholter Covid-Lockdowns schon länger Schwierigkeiten.

Neuzulassungen von Elektroautos brechen ein



BERLIN - Zu Jahresbeginn sind in Deutschland etwas weniger Autos zugelassen worden als im Januar 2022. Vor allem der Absatz von Elektroautos brach ein: Während im Dezember 2022 mehr als 100 000 reine Elektrofahrzeuge zugelassen wurden, kamen im Januar lediglich rund 18 100 neu auf die Straßen. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag mit. Bei den Plug-in-Hybriden ging es von fast 70 000 auf weniger als 9000 runter. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten gingen die Zulassungen bei diesen beiden Antriebsarten um 13,2 Prozent beziehungsweise 53,2 Prozent zurück.