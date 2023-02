Glasfaser für Sachsen-Anhalt - weitere 2.000 Haushalte am Netz

Barleben/Berlin/Bernau (ots) - In der Altmark wurde zum Jahresende der

Startschuss für die Aktivierung der Glasfaserhausanschlüsse in den verschiedenen

Ausbauregionen des Landkreises Salzwedel und im Landkreis Stendal gegeben. In

zahlreichen Gemeinden konnte der symbolische Button an den Technikgebäuden der

DNS:NET gemeinsam mit dem Zweckverband Breitband Altmark, den Bürgermeistern und

der DNS:NET gedrückt werden. Unter anderem erfolgte dies in Arneburg-Goldbeck,

in Elbe-Havel-Land, in der Region um Osterburg und in der östlichen Altmark.



Seit der dritten Januarwoche gingen Tausende Haushalte der Altmark ans Netz der

DNS:NET. So startete das Jahr mit 1.100 Anschlüssen in Apenburg im Landkreis

Salzwedel, in Erxleben und Flessau (Osterburg). Mit weiteren Ortsteilen der

Stadt Tangerhütte, im Elbe-Havel-Land (Landkreis Stendal) sowie Ortsteilen von

Arendsee, Bismark und Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel geht es im Februar weiter,

sodass Mitte Februar knapp 2.000 Haushalte ihren FTTH-Anschluss bei der DNS:NET

nutzen können.