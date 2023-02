Mit 100 Kilometern (!) an Bohrungen absolviert Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR; OTCQB: GSHRF; FWB: 8X00) auf seinem Moss Lake Projekt im Nordwesten von Ontario, Kanada, derzeit eines der größten Bohrprogramme unter den Junior-Bergbauunternehmen.

Das Ziel der umfangreichen Bohrungen in dem mehr als zwei Kilometer langen, parallel verlaufenden Adersystem des Moss Lake Projekts ist die Bestimmung einer neuen 43-101 konformen Ressource mit höherer Auflösung, voraussichtlich bis April 2023. Zuletzt hatte Goldshore im November 2022 eine Ressource von 4,17 Mio. Unzen (1,1 g/t) in der Kategorie Inferred vorgelegt. Diese Schätzung enthält bereits einen höhergradigen Kern von 34,7 Mio. Tonnen Erz mit 2,0 g/t und 2,2 Mio. Unzen Gold, der durch neue hochgradige Entdeckungen wachsen könnte.



Abbildung 1: Goldshore hat zuletzt im November 2022 eine Ressourcenschätzung vorgelegt. Ende April 2023 ist eine Update und eine Erweiterung geplant.

Die Ergebnisse von dreizehn Bohrlöchern, die zur Erkundung der nördlichen und südlichen Flanken des mineralisierten Scherungszonensystems in der Zone Main gebohrt wurden (siehe Abbildung 2 und 3), haben die kumulative Mächtigkeit mehrerer, eng beieinander liegender, hochgradiger Goldscherungen um 150-200 Meter auf über 550 Meter in der Zone Main mit den besten Abschnitten erweitert. Bohrloch MMD-22-063 hat das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung innerhalb der zuvor als niedriggradig und tonnenarm eingestuften Zone Southwest bestätigt und gezeigt, dass die Zone fast 300 Meter breit ist. Die besten Abschnitte umfassen: 1,60 g/t Au auf 57,5 m ab 230,5 m Tiefe in MMD-22-063 einschließlich: 9,46 g/t Au auf 7,45 m ab 234,0 m Tiefe und 1,18 g/t Au über 18,25m aab 387,75m.

President und CEO Brett Richards erklärte: „Diese Ergebnisse unterstützen einmal mehr unsere These, dass die Größe und der Umfang des Goldprojekts Moss Lake groß genug sein werden, um eine wesentliche Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE") im April 2023 zu unterstützen. Wir arbeiten an einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) auf der Grundlange einer solchen, aktualisierten Ressource. Wir finden in den Step-Out-Bohrlöchern seitlich und entlang des Streichens des historischen Ressourcenprofils weiterhin Erweiterungen der Ressource, und wir möchten die Auswirkungen dieser Erweiterungen auf das Ressourcenmodell weiter erforschen und uns bei zukünftigen Bohrzielen orientieren.“

Pete Flindell, VP Exploration bei Goldshore, sagte: „Die hochgradigen Bohrergebnisse in der Zone Southwest stimmen zuversichtlich, dass dieses Gebiet ein beträchtliches Ressourcenpotenzial aufweist. Die Ergebnisse entlang der nördlichen und südlichen Flanken der Zone Main stellen ebenfalls eine beträchtliche Erweiterung der Mächtigkeit der mineralisierten Zone dar, was unser Ziel unterstützen sollte, die Mineralressource möglicherweise zu erweitern und ihre Qualität zu Beginn des zweiten Quartals zu verbessern.“



Abbildung 2: Bohrplan mit den besten von mehreren +1 g/t Au-Abschnitten im Vergleich zur aktuellen Mineralressource und Hervorhebung der zusätzlichen Scherflächen



Abbildung 3: Bohrschnitt durch MMD-22-063 in Bezug auf die aktuelle Mineralressource und Hervorhebung der zusätzlichen Scherflächen und des Potenzials für eine erhebliche Vertiefung der Tagebauhülle

Im Januar wurde ein zweiter Bohrdurchgang in der Zone Southwest abgeschlossen, der die neu entdeckten hochgradigen Scherflächen füllte und weitere Scherflächen erkundete.

Die Ergebnisse von dreizehn Bohrlöchern, die die Ränder der Zone Main an ihren nördlichen und südlichen Flanken erkundeten, liegen ebenfalls vor. Sechs Bohrungen zielten auf die Nordseite des Scherungssystems und sieben Bohrungen auf die Südseite. Diese Löcher durchschnitten hochgradige Scherflächen in einer Zone, die 200 Meter breiter ist als bisher angenommen, wodurch die Hauptzone an ihrer breitesten Stelle über 550 Meter breit ist.

Wie auch im Zentrum der Hauptzone liegen diese Scherflächen innerhalb breiter Zonen mit niedriggradiger Mineralisierung innerhalb des alterierten Diorit-Intrusionswirts. Beispiele hierfür sind 0,84 g/t Au auf 37 m von 608 m in MQD-22-058; 0,33 g/t Au auf 35,65 m von 231,35 m, 0,42 g/t Au auf 34 m von 273 m und 0,86 g/t Au auf 126 m von 467 m in MMD-22-059; 0,58 g/t Au auf 75 m von 543. 5m in MMD-22-060; 0,91 g/t Au auf 33m von 257m in MMD-22-088; 0,58 g/t Au auf 75m von 422m in MMD-22-089; 0,39 g/t Au auf 40,5m von 453,8m in MQD-22-091; und 0,72 g/t Au auf 15m von 207 in MMD-22-095.

Die Scherflächen im Norden und Süden wurden nur spärlich durch historische Bohrlöcher erbohrt und bieten die Möglichkeit, die Mineralressource zu erweitern und das Mineralisierungssystem genau zu verstehen.



Abbildung 4: Goldshore im Vergleich zu anderen Tagebauprojekten, die schon in Produktion oder kurz vor der Produktion stehen.

Fazit: Goldshore spielt schon mit dem bisher veröffentlichen höhergradigen Teil seiner Ressource von 2,2 Mio. Unzen Gold bei 2,0 g/t Gold eindeutig in der oberen Liga der Goldexplorer. Das Moss Lake Projekt braucht den Vergleich zu anderen kanadischen Tagebauprojekten nicht zu scheuen, die sich bereits in den Portfolios großer Goldgesellschaften wie Kinross, New Gold, IAM Gold, Agnico Eagle, Argonaut oder Equinox befinden (siehe Abbildung 4). Die genannten Namen bilden gleichzeitig die künftige Zielgruppe für Goldshore. Die jüngsten Bohrerfolge in Step-Out-Löchern deuten darauf hin, dass die Ressource weiterwachsen wird – sowohl in Qualität wie hinsichtlich der Quantität. Zusammen mit der geplanten PEA sollte das den Appetit einer oder mehrerer großen Gesellschaften wecken. Für definierte hochgradige Goldressourcen zahlt der Markt schon mal >90 CAD pro Unze (siehe Probe Metals und Marathon Gold). Davon ist Goldshore mit <16 CAD pro hochgradiger Unze noch weit entfernt. Der Börsenwert liegt aktuell bei 35 Mio. CAD (bei 0,21 CAD). Die Analysten von Laurentian Bank haben soeben eine spekulative Kaufempfehlung mit Kursziel 2 CAD veröffentlicht. Wir behalten die weitere Entwicklung bei Goldshore im Auge.

