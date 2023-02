RBC stuft MCDONALDS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 296 auf 283 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Christopher Carril senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) für die Schnellrestaurantkette. Die Aktie biete indes eine attraktive Balance aus defensiven Qualitäten und einer guten fundamentalen Entwicklung in einem unsicheren Umfeld. Die Erwartungen insbesondere für die Margen 2023 und 2024 seien nun auf ein realistischeres Niveau gesunken, womit die Aktie weiter Luft nach oben habe./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 21:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 262,8USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Christopher Carril

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 283

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m