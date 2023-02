STOCKHOLM/BERLIN (dpa-AFX) - Am Tag ihres Berlin-Besuchs hat Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni gefordert, beim Thema Migration den Blick auf die Herkunftsländer zu richten. "Wir treten einer Situation entgegen, die in ganz Europa besonders ist", sagte die rechtsradikale Politikerin am Freitag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit Blick auf ihr Land. Italien erreichen jedes Jahr Zehntausende Bootsmigranten aus Nordafrika. In Europa spreche man viel über die Verteidigung der Grenzen, aber das Thema Migration über das Mittelmeer sei viel schwieriger auf struktureller Ebene zu vertiefen. Melonis Ansicht nach sollte in den Ländern angesetzt werden, aus denen die Menschen kommen, um die Migrationsentwicklung zu lenken.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfing die Chefin der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) am Freitagnachmittag in Berlin mit militärischen Ehren. Zu den wichtigsten Themen ihres Treffens dürften die Migration in die EU und der Krieg in der Ukraine gehören. Der gesamte Tag stehe im Zeichen der Vorbereitung auf den kommenden EU-Sondergipfel, sagte sie zuvor bei ihrem Besuch beim schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson. Schweden hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Beim EU-Gipfel Ende kommender Woche ist Migration ein wichtiges Thema.