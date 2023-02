Der erste Monat im neuen Jahr ist also geschlagen und damit ist es auch Zeit auf diejenigen Investmentideen auf “meiner” iMaps ETI Plattform zu werfen, die besonders gut ins Jahr 2023 gestartet sind. Und dabei fällt eines auf: Zumindest im Januar ging meine im Jahresausblick gewagte Prognose, “Tauwetter in Kryptoland”, voll auf. Die einzelnen Token konnten ein fulminantes Cmoeback starten und damit überrascht es auch kaum, dass unter den Top3 Performern von iMaps ETIs im Januar ausschliesslich Zertifikate mit Krypto-Basiswerten rangieren.

Als Topwert ist der iMaps smart Blockchain ETI (ISIN: DE000A3GYFW2) durch die Ziellinie gekommen. Die beindruckende Performance von mehr als 32% ist dabei darauf zurückzuführen, dass im Basiswert ausschliesslich native Token von Blockchains enthalten sind, welche smart Contract Funktionalität bieten. Diese Bausteine des web 3.0 und Metaverse waren im Januar besonders nachgefragt. Hauptgewichtet im Basiswert findet sich Ether, die Währung der Ethereum Blockchain. Aber auch Solana und Cardano sind mit einer Position enthalten, und diese beiden Challenger-Token haben sich im ersten Handelsmonat besonders gut geschlagen – wenngleich es zumindest bei Solana aber auch “nur” eine Gegenbewegung nach dem Kurssturz Ende 2022 war.

Auf dem zweiten Platz landete der iMaps smart Cryptobot ETI (ISIN: DE000A3GZ3R3). Das Zertifikat trackt einen Basiswert, welcher auf Empfehlung der Schweizer Investmentboutique Royalfid zusammengesetzt wird. Den Schweizern ist es im Januar besonders gut gelungen rechtzeitig auf die richtigen Trends zu setzen. Das automatisierte Handelssystem, welches Royalfid für die Portfolioallocation im Basiswert einsetzt, hat sich seit Produktauflage damit mehr als nur bewährt: Es hat beiwiesen, dass es den Einstiegszeitpunkt richtig erwischt hat, nachdem es im zweiten Halbjahr 2022 noch zu Vorsicht und nur Teilinvestments greaten hatte. Für Anleger im iMaps smart zahlt sich dies nun doppelt aus: Die 30% Performance im Januar haben nämlich mehr als alle im Kryptowinter 2022 eingefahrenen Verluste egalisiert und das Zertifikat notiert aktuell wieder über dem Ausgabebetrag aus dem Vorjahr.

Auf Platz drei schaffte es mit dem iMaps Selected Crypto Assets ETI (ISIN: DE000A3GZET8) ein Zertifikat, dass diskretionär ein diversifiziertes Portfolio von Token als Basiswert abdeckt und sich damit als Basisinvestment anbietet, wenn Kryptoassets mit einem kleinen Teil in die Portfolioallokation aufgenommen werden sollen. Die Zusammensetzung Basiswert wird dabei von der Schweizer FiCAS AG beigesteuert, einem alten Hasen der Kryptobranche, die auch mit einer ganzen Produktpallete an Krypto-Investmentprodukten am Markt sind.

Disclaimer: Die in dieser Rubrik vorgestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschliesslich Informationszwecken.

Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater