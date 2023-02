Voller Erfolg für die Tourismusbranche auf der FITUR 2023 (FOTO)

Madrid (ots) - Die Internationale Tourismusmesse (Feria Internacional de

Die Messe hat 8.500 Teilnehmer aus 131 Ländern und 755 Aussteller auf über66.900 m2 Ausstellungsfläche zusammengebrachtDie FITUR 2023 schließt ihre Pforten mit einer absoluten Erfolgsbilanz, die diegroße Dynamik der gesamten Wertschöpfungskette der Tourismusbranche und dieguten Wachstumsaussichten für diesen Bereich weltweit zeigt. Neben derZufriedenheit der teilnehmenden Unternehmen, Länder und Destinationen mit dengetätigten Geschäftsabschlüssen und gewonnenen Kontakten, haben die hohen Zahlenin diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen und Parameter erreicht, die demhistorischen Rekord der FITUR 2020 nahekommen.In dieser Hinsicht zog die FITUR während der fünf Messetage insgesamt 222.000Besucher an. Das entspricht einem Wachstum von 99,6 % und damit fast doppelt sovielen Besuchern im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Teilnehmer waren 136.000Fachleute , was einem Anstieg von 68 % entspricht, und mit geschätzten 86.000Besuchern nach dem heutigen Abschluss der beiden Publikumstage praktisch dreimalso viele wie im letzten Jahr.Die Messe hat 8.500 Unternehmen, 131 Länder und 755 Aussteller in 8 Hallen desMessegeländes zusammengeführt, also auf einer Nettoausstellungsfläche von 66.900m² , was der Belegung von 2020 entspricht.Diese Beteiligung an der FITUR wird Schätzungen zufolge ca. 400 Millionen Eurozur Wirtschaft Madrids beitragen .Auch im digitalen Bereich hat die FITUR einen wichtigen Meilenstein erreicht.Allein am ersten Messetag stieg der Datenverkehr auf der Website von IFEMAMADRID exponentiell an und erreichte mit 146.000 Besuchen einen neuen Rekord. Indiesem Zusammenhang zählt die digitale Plattform FITUR LIVEConnect , die dieMesse durch ein hybrides Format mit größerer zeitlicher und geografischerReichweite ergänzt, inzwischen mehr als 56.000 Anmeldungen , verglichen mitinsgesamt 31.000 im Jahr 2022.Partnerland bei der diesjährigen FITUR , von IFEMA MADRID organisiert, warGuatemala . Auf der Messe wurde unter seiner neuen Marke "Guatemala Asombrosa eImparable" (etwa "Faszinierendes und unaufhaltsames Guatemala") eineumfangreiche Werbemaßnahme durchgeführt.Institutionelle Unterstützung und Besuche von Behörden aus fünf KontinentenWie jedes Jahr ist der starke institutionelle Rückhalt hervorzuheben, den dieFITUR mit der Unterstützung des spanischen Königshauses genoss, das demEröffnungstag mit der Anwesenheit Ihrer Majestäten König Felipe VI und KöniginLetizia von Spanien sowie der spanischen Regierung wieder einmal den letztenSchliff gab.Die FITUR 2023 wurde auch vom Präsidenten des diesjährigenPartnerlandes Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei, sowie vom spanischenMinisterpräsidenten, Pedro Sánchez, von Vertretern der UNWTO, 30Tourismusministern aus verschiedenen Ländern, den Wirtschafts- undSozialministern Guatemalas, 6 spanischen Ministern, 15 Ministerpräsidenten derautonomen Gemeinschaften und Tourismusministern aus 16 Gemeinschaften sowiehundert Botschaftern, Wirtschaftsvertretern und Bürgermeistern aus verschiedenenStädten Spaniens besucht. An der diesjährigen FITUR nahmen insgesamt 400Behörden teil.Ecuador wird 2024 zum Partnerland von FITURWie während der Feierlichkeiten der Messe bekannt gegeben wurde, steht bereitsdas Partnerland für die FITUR im nächsten Jahr fest. Der Tourismusminister vonEcuador, Niels Olsen, und der Präsident des Exekutivkomitees von IFEMA MADRID ,José Vicente de los Mozos, unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung, durchdie Ecuador bei der nächsten Internationalen Tourismusmesse im Januar 2024FITUR-Partnerland sein wird.