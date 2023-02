WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich zu Jahresbeginn von seiner besten Seite gezeigt. Die Beschäftigung wuchs viel stärker als erwartet, die Arbeitslosigkeit fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Löhne steigen unterdessen weiter an, allerdings mit abnehmender Tendenz. Was für die Beschäftigten gute Nachrichten sind, dürfte der US-Notenbank Fed einiges Kopfzerbrechen bereiten.

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Januar überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 6,0 Punkte auf 55,2 Punkte, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 50,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich dritten Monat in Folge auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat zu Beginn des Jahres den besten Wert seit dem vergangenen Sommer erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den dritten Monat in Folge erholt, nachdem er im vergangenen Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen war.

Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich nur leicht

LONDON - Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im Januar weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 48,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hat im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,8 Punkten gerechnet.

ROUNDUP: Meloni zu Besuch in Berlin - Migration oben auf ihrer Agenda

STOCKHOLM/BERLIN - Am Tag ihres Berlin-Besuchs hat Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni gefordert, beim Thema Migration den Blick auf die Herkunftsländer zu richten. "Wir treten einer Situation entgegen, die in ganz Europa besonders ist", sagte die rechtsradikale Politikerin am Freitag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit Blick auf ihr Land. Italien erreichen jedes Jahr Zehntausende Bootsmigranten aus Nordafrika. In Europa spreche man viel über die Verteidigung der Grenzen, aber das Thema Migration über das Mittelmeer sei viel schwieriger auf struktureller Ebene zu vertiefen. Melonis Ansicht nach sollte in den Ländern angesetzt werden, aus denen die Menschen kommen, um die Migrationsentwicklung zu lenken.